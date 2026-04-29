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▲北榮AI智慧眼鏡系統歷時2年完成可同步檢測、認知以及閱讀效率的建置。（圖／北榮提供）

智慧眼鏡檢測AI產出報告 準確率達90%

台北榮總自主研發「AI智慧眼鏡系統」結合認知檢測、閱讀檢測等，僅需5分鐘就可透過內建系統，自動偵測，並用AI演算法產出「六角雷達圖像化報告」，了解失智風險。台北榮總教學部攜手板橋榮譽國民之家團隊於4月28日至29日舉行板橋榮家舉辦「深耕計畫＋智慧醫療 AI-CognEye＋AI-ReadEye 智慧檢測活動」，北榮自主研發的「AI智慧眼鏡系統」，結合「認知檢測+ 閱讀檢測」，運用 AR（擴增實境）與眼動追蹤技術，將閱讀效能與6大認知面向進行整合分析。北榮教學部主任楊盈盈說，同時結合閱讀習慣訪談、MMSE、MoCA等認知量表，以及IPAQ短版問卷與精神健康量表（如BSRS-5），建立多面向整合評估架構，協助進行大腦日常練習，且可測驗失智風險。楊盈盈表示，檢測時僅需配戴智慧眼鏡，即可進行共15個面向的認知閱讀測驗，以眼動方式回答，內建系統即可自動偵測，透過AI演算法產出六角雷達圖像化報告，呈現包括「記憶、解謎、方向、數字、反數字串、文字」等面向的分數，並經多位專家驗證評分及回饋的建議，準確率可達90%。楊盈盈提到，可幫助長輩進行日常大腦練習，提供專業的就醫參考建議，並可反覆檢測，所需時間僅5至10分鐘，省時也省力。楊盈盈說明，智慧眼鏡及動眼系統運用於臨床實驗服務。歷時2年，終於建置完成可同步檢測、認知以及閱讀效率的創新型的AI智慧眼鏡系統；而此系統已獲得專利，可在5至10分鐘內完成相關檢測。目前已於北榮一般內科、精神部、眼科部以及高齡醫學中心等單位進行實測，依據所獲大數據資料分析顯示，楊盈盈說，大腦功能愈好，閱讀時捕捉資訊的速度就愈快，這種處理效率會隨著年紀增長而退步，但會隨著心智健康度（MMSE分數）愈高而表現愈好。