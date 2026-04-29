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沖繩海關近日逮捕一名自稱來自台灣的56歲男子，在搭乘郵輪時涉嫌夾帶毒品入境，當場遭海關查獲，以違反《安非他命取締法》的嫌疑逮捕男子。根據琉球新報報導，沖繩海關於28日宣布，一名台灣籍、自稱職業是攤販的56歲男子，因企圖走私含有安非他命（興奮劑）的白色粉末1.221克，海關依違反《關稅法》的嫌疑，向那霸地方檢察廳提出告發。沖繩海關與那霸海上保安部表示，涉嫌走私安非他命嫌犯於10日與妻子一起從台灣基隆港搭乘郵輪，並於11日抵達那霸港，以觀光目的在下船試圖入境，但海關人員在檢查過程中，發現男子帶著裝有安非他命的透明塑膠袋。那霸海上保安部於12日以違反《安非他命取締法》（禁止進口）的嫌疑逮捕該嫌疑人，並於13日將其送交檢方。至於案情細節，那霸海上保安部表示，因可能對偵查造成影響，未公開男子是否承認或否認指控。