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國民黨立法院黨團今（29）日中午召開黨團大會，針對備受關注的軍購條例進行討論。根據媒體披露，國民黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁聯手，有意將原本多數藍營立委支持的8000億元版本，調整回較早提出的「3800億＋N」架構，引爆爭議。對此，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄強烈批評，國家安全不應建立在鄭麗文和中共總書記習近平握手那14秒來之下，這是非常可怕的事。莊瑞雄指出，國防預算的規模本就應透過專業盤點與需求評估來決定，而監督機制則應著重於檢視哪些項目不具必要性，而非以模糊的「3800億＋N」概念處理。他強調，目前立法院審議的是條例本身，並非最終軍購金額；條例一旦通過，後續預算編列與是否放行，仍須經過不同程序與審查機制。莊瑞雄進一步說明，即便條例設定為1.25兆元，實際支出仍可透過國防外交委員會或院會提案進行刪減或凍結，並非一定全數動用。他也提醒，在野黨在立法院仍具影響力，若認為部分項目不必要，應具體提出刪減內容，明講要砍什麼，而非單純壓低整體數字。針對行政院提出的軍購條例版本，莊瑞雄表示，國防部已歷時2年多盤點台灣整體戰力與防衛韌性需求，認為需投入相當規模資源才能支撐國防升級。他質疑，在鄭麗文主導下的國民黨，對國防預算的態度似乎流於斤斤計較，好像得完全符合她一人的想法才行，到底國家安全在他們心中的地位是什麼？莊瑞雄再次強調，國家安全不能繫於鄭麗文、習近平那14秒後握手來做決定，這是非常可怕的事情，恐對國家帶來風險。他也提到，美國長期持續強化對台支持，包括國會通過相關預算，台灣更應強化自身防衛能力，但一個條例審到現在，卻得看政黨主席的心情，這實屬不通。此外，民進黨團副幹事長陳培瑜也批評國民黨，認為應正面承擔責任，而非對外轉嫁壓力。她指出，國民黨在彈劾總統時，大家都積極樂於發言，但一到下午黨團協商又跑得飛快，根本是在演戲，對內演給台灣人看「支持國防」，對外演給習近平看「認真擋軍購、阻止民進黨」。