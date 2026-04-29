美國白宮記者協會晚宴25日在華盛頓希爾頓酒店舉行時爆發槍響，一名特勤局探員被散彈槍子彈擊中，送醫後已經出院，嫌犯隨即被逮捕。外媒披露，目前傳出是該名探員放在防彈背心口袋中的手機擋住子彈。

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CBS報導，調查官員表示，31歲的嫌犯艾倫（Cole Tomas Allen）當時全速衝過希爾頓酒店二樓的金屬探測門，估計奔跑時速達到9英里（約14.48公里），並持散彈槍開槍射擊。消息人士透露，現場總計傳出6聲槍響，一槍由嫌犯持散彈槍射出，另外五槍由該名防彈衣遭擊中的特勤局探員射出。

兩名知悉調查狀況的消息人士透露，嫌犯開槍時，散彈槍子彈極可能擊中當時對他回擊五槍的執法人員，該探員胸部中槍但未受重傷，送醫後已經出院，後來發現子彈擊中防彈背心口袋中的手機。但辦案人員並未說明手機型號。

調查人員仍在進行彈道測試，以確認擊中警員胸部防彈衣的子彈，是否確為嫌犯所發射。

艾倫之所以能接近晚宴地點，是因為他提前在希爾頓酒店入住，從10樓房間走無人看守的樓梯到活動現場。而艾倫會被迅速壓制是由於他自己摔倒，調查人員正在查核艾倫是在摔倒前、期間或之後開火，以及散彈槍發射的後座力是否導致嫌犯摔倒。

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陳政嘉編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心　編輯
3年新聞編輯經歷
曾任中時新聞網兩岸政經中心編輯、新頭殼實習編輯
一個認真打字的打工人，專注國際、兩岸、中國新聞，但更喜歡寫可愛新奇動物