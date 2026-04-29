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國民黨立法院黨團今（29）日中午召開黨團大會，商討軍購條例是否要提升金額到8千億，傳出國民黨主席鄭麗文和國民黨團總召傅崐萁聯手，要求多數立委支持的8000億軍購拉回「3800億+N」版本。歷經1個小時40分的溝通，國民黨團總召傅崐萁表示，今天各種意見都有，每個選區感受氛圍各有不同，會再開放暢所欲言，最後凝聚共識再報告，畢竟最快院會在5月8號後，中間還有時間大家繼續來溝通。國民黨團今中午召開黨團大會，歷經1個小時40分鐘，黨團總召傅崐萁表示，今天出席立委將近8、9成，經過民主討論，因為立法院的事情立法院決定，沒有誰打電話給誰，「我也沒有打電話給任何人」，共同討論各種意見都有，最快的院會在5月8日以後，中間還有時間大家繼續溝通。傅崐萁坦言，每個選區感受的氛圍不同，所以會在全面開放的暢所欲言後，最後凝聚共識一定會跟各位報告。國防非常重要，但民進黨一路走來不管風電、潛艦，這麼多錢繳出去，目前沒有進來的武器這麼多，民進黨執政罄竹難書，不會隨民進黨起舞，會好好把關人民血汗錢，一定好好拿捏，國民黨是民主政黨，立法院黨團內部會做最民主的溝通，凝聚共識後跟各位報告。