台灣正式進入「雙老危機」，不僅人口高齡化，住宅老化的速度更超乎預期。國家住都中心董事長花敬群今（29）日指出，2046 年全台將有近半數房子屋齡超過 50 年。面對老屋，許多長輩抱持「房子挺過 921 就沒問題」的觀念，建築安全履歷協會理事長戴雲發重申，這只是因為震度衰減後的錯覺，「留給後代的可能是不定時炸彈。」

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🟡 別再被「921」騙了！戴雲發：這 5 種房建議趕快拆
戴雲發今於第二屆房地產年會中強調，評估老屋應以「結構安全」為唯一標準。他示警，若家中的房子具備以下 5 種特徵，代表建物體質極差，應放棄補強、盡速尋求重建：

  1. 耐震評估不達標： 經專業技師判定耐震能力差。
  2. 嚴重土壤液化區： 且建物本身沒有地下室，地基極不穩定。
  3. 嚴重海砂屋： 樑上有水平裂縫、柱子有垂直裂縫，結構已不可逆損壞。
  4. 曾列紅、黃單： 建物已發出危險預警，內部結構恐已受傷。
  5. 不規則結構： 如「大 L、大 T、大 U」型設計，地震時易產生扭轉效應而崩塌。
▲建築安全履歷協會理事長戴雲發強調，安全是「1」，其餘是「0」。他點名海砂屋、土壤液化區等 5 種老屋具高度風險，若結構不穩應盡速拆除重建，而非僅做表面拉皮。（圖／記者徐銘穗攝,2026.04.29）
▲建築安全履歷協會理事長戴雲發強調，安全是「1」，其餘是「0」。他點名海砂屋、土壤液化區等 5 種老屋具高度風險，若結構不穩應盡速拆除重建，而非僅做表面拉皮。（圖／記者徐銘穗攝,2026.04.29）
🟡 抉擇：改建 or 延壽？掌握 5 大決策關鍵
面對全台超過 500 萬戶的 30 年老屋，到底該拆掉重建，還是花錢修繕補強？專家給出 5 大抉策關鍵：

  • 關鍵 1：安全性優先
    先申請政府「結構安全性能評估」補助（初步評估每棟 1.5 萬），確認房子是否還有延壽的價值，否則再漂亮的「拉皮」也是浪費。
  • 關鍵 2：評估基地潛力
    House123 創辦人邱愛莉提醒，若巷弄太窄或原容積已高，難以吸引建商。這類房子應務實考量「延壽」方案，提升居住品質。
  • 關鍵 3：善用 50 億補助
    國土署今年推動「老宅延壽」，室外補助最高 800 萬、室內居家安全最高 30 萬，補助比例高達 65%。
  • 關鍵 4：地主主動出擊
    與其等建商敲門，地主應主動找開發商評估，並擔任鄰里橋樑。邱愛莉建議，先學會看土地分區，才能掌握談判籌碼。
  • 關鍵 5：大氣政策支持
    花敬群呼籲，面對 20 年後「一半房子都超過 50 年」的現實，政府需提供更具彈性的配套，解決長輩改建期間的安置問題。
▲House123 創辦人邱愛莉直言，台北市僅 2 成公寓具改建潛力。屋主應認清基地條件，並在「重建」與「延壽」之間找出最務實的增值路徑，化被動為主動進行整合。（圖／記者徐銘穗攝,2026.04.29）
▲House123 創辦人邱愛莉直言，台北市僅 2 成公寓具改建潛力。屋主應認清基地條件，並在「重建」與「延壽」之間找出最務實的增值路徑，化被動為主動進行整合。（圖／記者徐銘穗攝,2026.04.29）
🟡 花敬群：台灣人要有「勇敢蓋新屋」的認知
花敬群董直言，台灣營造量能有限，都更速度趕不上老化。他直言： 「台灣面對的居住與高齡化問題，未來 20 年會非常非常的殘酷而嚴肅。」他更警告，若大家不建立「勇敢蓋新房」的認知，未來台灣人的居住品質「會變得很差」，這是不容迴避的現實。

▲2026 房地產年會今（29）日盛大舉行，現場集結國家住都中心董事長花敬群、國土署組長王武聰、建築安全專家戴雲發與 House123 創辦人邱愛莉等產官學代表，共同探討台灣老宅都更與延壽轉型的關鍵策略。（圖／記者徐銘穗攝,2026.04.29）
▲2026 房地產年會今（29）日盛大舉行，現場集結國家住都中心董事長花敬群、國土署組長王武聰、建築安全專家戴雲發與 House123 創辦人邱愛莉等產官學代表，共同探討台灣老宅都更與延壽轉型的關鍵策略。（圖／記者徐銘穗攝,2026.04.29）

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...