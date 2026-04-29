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▲金曲37將在6月27日於台北小巨蛋登場，主視覺以盛開的花朵，象徵音樂創作與綻放的過程。（圖／台視提供）

華語樂壇年度盛事2026年第37屆金曲獎（金曲37）將於6月27日在台北小巨蛋登場，今（29）日官方正式揭曉主視覺。今年澈底打破過往金曲獎給人「濃烈、金黃、閃亮」的印象，首度改以具質感的冷色系灰藍色調為主軸，主題定調為「共振的時刻」。負責本次典禮視覺統籌的團隊表示，今年核心概念定調為「共振的時刻」，最大突破在於色彩計畫的翻轉。過往金曲獎為了展現榮耀感，視覺多偏向金黃色系，但今年設計團隊大膽採用灰藍色調作為底蘊，僅在細節處以金色點綴，希望更貼合現代美學的冷調質感，讓獎項的指標性與時尚感並存。主視覺由「StudioPros 優仕創意」與「曜星三一」聯手打造。設計師陳渝透露，這次最具挑戰性的是如何呈現「虛與實」的抽象感。三張系列海報以「花朵」作為主角，分別代表音樂創作的三個階段，第一階段花苞，象徵音樂人靈感萌芽，正在孵育能量。第二階段花蕊，代表旋律成形，情感開始對外傳遞。第三階段綻放，比擬音樂人站上舞台，作品正式誕生、光芒四射的瞬間。視覺團隊強調，音樂是無形的，透過具有完整生命週期的「花」來轉化，更能讓觀眾感受到音樂人背後的醞釀歷程。除了吸睛的海報，設計團隊這次更投入大量心力梳理金曲獎的品牌系統，甚至重新優化了經典的排簫標誌與文字排版規範，要讓金曲獎這個老牌獎項品牌化。《第37屆金曲獎頒獎典禮》將於6月27日（六）在台北小巨蛋舉行，下午5點星光大道、晚間7點頒獎典禮，並由台視與金曲YouTube同步live轉播。