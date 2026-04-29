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▲李多慧坦言曾經想要在27歲結婚生小孩，不過來台以後重新規劃人生。（圖／記者吳翊緁攝）

李多慧曾規劃27歲結婚 來台後人生藍圖改變

▲李多慧透露自己曾經跟媽媽說要一個妹妹，被媽媽無情吐槽。（圖／記者吳翊緁攝）

不急婚不閃婚 與媽媽對話笑翻全場

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展至今已邁入第4年，人氣依舊居高不下，不僅球場應援備受關注，商業價值也持續攀升，目前她手中握有超過20項品牌代言，活動與合作邀約接連不斷，已成為台灣體育娛樂圈最具代表性的韓籍啦啦隊之一。今日出席品牌代言活動是，李多慧也親吐退休規劃，坦言自己曾經打算在27歲去結婚生小孩，但因為來台灣發展後自己的人生都要重新規劃，目前給自己的規劃是30歲結婚。談及未來規劃，李多慧坦言，過去在韓國時原本預計30歲左右，結束啦啦隊生涯轉向人生下一階段，不過自從來到台灣發展後，人生計畫已出現變化，她表示目前的工作機會與生活環境都讓她重新思考未來方向，因此退休時間不再設限，將依實際狀況調整。除了事業之外，李多慧也分享對婚姻與家庭的期待，她透露自己理想中會在30歲左右結婚並生小孩，甚至希望能有5個孩子，且特別期待能生女兒，她笑說如果一直生男孩，可能會繼續努力直到有女兒為止，她也提到自己從小就習慣與母親一起泡澡，因此希望未來能與媽媽及女兒共享這樣的溫馨時光。至於感情狀態，李多慧坦言目前沒有交往對象，也強調自己不會閃婚，認為必須透過相處建立穩定關係後，才會考慮步入婚姻。談到家人是否催婚，她分享與媽媽的趣味對話，自己曾開玩笑表示想要一個妹妹，媽媽則笑回「比較快的是你吧」，甚至在她詢問自己是否該結婚生子時，媽媽還反過來提醒她先專心工作，讓她哭笑不得。不過就在事業高峰之際，外界卻傳出李多慧遭廠商提告的消息，違約金金額高達633萬元引發討論，對此李多慧在今日出席品牌活動時也正面回應相關問題，雖未透露過多細節，但坦言自己並不擔心，心情也沒有受影響。