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為何戰鬥陀螺再度爆紅？

黃牛湧現掃貨戰鬥陀螺

日本賣場也出現戰鬥陀螺黃牛掃貨潮 民眾好吃驚

戰鬥陀螺再度爆紅！今年春節社群平台Threads上一篇「被親戚小孩嗆太爛、求打哭陀螺配置」的貼文，不僅吸引百萬人瀏覽，更帶起了這股文藝復興風潮。台灣許多店家的戰鬥陀螺庫存被掃購一空，就連日本友都八喜等賣場的戰鬥陀螺也被大量轉賣和囤貨黃牛橫掃，部分日本民眾直言，都是來自中國和台灣的人來買。一名Threads網友在今年春節期間發文，「被親戚小孩嗆技術很爛，有沒有戰鬥陀螺專家推薦三顆最強、最噁心、無解，可以把小朋友打哭的那種陀螺！預算無上限！明天一早直奔去新光三越買！」這一貼文吸引上百萬瀏覽次數，許多30多歲以上大叔紛紛想起童年玩初代戰鬥陀螺的光景，當時為銀牙烈虎等陀螺裝上火花鐵片並雀躍喊出「GO~射擊」的畫面再度浮現，眾多大人挾著資本主義的力量，開始瘋狂購買戰鬥陀螺X最新一代陀螺，把小孩轟飛的影片開始出現。隨著20多年前的孩童玩家長大成人，集體回歸陀螺戰士行列，用金錢來回憶童年，戰鬥陀螺成為軍備競賽，比賽風潮也開始出現，4月初在台中逢甲商圈舉辦的交流賽，一度吸引兩百多位玩家進行跨夜比賽，就連富邦悍將啦啦隊的在新莊球場外的下班路上，都有球迷帶著戰鬥陀螺和戰鬥陀螺盤，讓FA女孩來開打。近一到兩個月以來，黃牛也盯上這股風潮，原本單顆陀螺售價約在台幣300到600元，加上發射器和戰鬥盤，也頂多在兩千元內可購入，但黃牛掃貨後以兩到三倍的價錢轉賣炒作，狀況層出不窮。在社群平台X上，自4月起陸續有日本民眾和旅日台人發文表示，「已經被黃牛盯上了…中國或台灣人把トリケラ(三角強襲)大量放進籃子裡」；也有在賣場打工和購物的日本民眾目睹，「今日的打工一幕，一對中國夫婦買了24個戰鬥陀螺，金額高達4萬日圓，隨機強化包庫存全買光了，還有其他發射器和握把，滿滿的可疑感」、「我還在想怎麼突然來了一堆講中文好像中國人的人，原來是因為台灣的戰鬥陀螺X人氣大爆發，庫存不夠用了，所以特地跑到日本來搶購囤貨啊」。亦有日本戰鬥陀螺玩家25日表示，自己想在川崎的友都八喜買最新發售的戰鬥陀螺，但立刻被囤貨的黃牛掃購；亦有台灣民眾在Threads發文透露，在福岡的友都八喜甚至祭出限購令，禁止同款陀螺買超過一顆。這股風潮和黃牛轉賣現象究竟會持續多久備受關注。