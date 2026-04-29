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▲馬刺後衛福克斯（DeAaron Fox）全場挹注21分與9助攻，完美扮演了馬刺隊所需的「季後賽終結者」角色。（圖／美聯社／達志影像）

▲尚帕尼（Julian Champagnie）在首節連續命中三分球後與隊友擊掌。馬刺在關門戰中展現了驚人的戰力深度，全隊六人得分上雙，讓拓荒者的防守佈陣完全失守。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺在今（29）日的季後賽首輪第五戰中，不僅是擊敗了波特蘭拓荒者，更向西區領頭的三大強權俄克拉荷馬雷霆、丹佛金塊與明尼蘇達灰狼發出強而有力的通牒，正式宣告了這支「銀黑軍團」的完全進化。如果你還在寄望這群年輕人的「季後賽經驗不足」會讓他們在壓力下崩潰，那麼現在是時候啟動B計畫了。因為這支季後賽的馬刺，展現出的冷靜、深度與統治力，已經讓所謂的年齡劣勢徹底化為烏有。通常在面臨淘汰邊緣的生死戰中，客隊理應帶著拼死一搏的瘋狂鬥志開局，但今日摩達中心看到的景象卻截然不同。馬刺隊從跳球那一刻起就展現了更為侵略性的能量，不僅沒有給對手任何喘息機會，更在掌握節奏後就再也沒有讓勝負產生過懸念。拓荒者雖在末節試圖發動反撲，但在馬刺嚴密的防守架構與穩定的進攻節奏下，那僅僅是籃球運動常規的得分起伏，而非足以改變結局的威脅。最令人驚艷的是福克斯（De'Aaron Fox）的完美轉身。在系列賽初期，福克斯曾因為幾場表現平平而飽受外界的質疑，但到了收割比賽的最後兩戰，他展現了馬刺不惜重金引進他時所期望的「終結者」本色。今日他繳出21分與9助攻的亮眼數據，在關鍵時刻接管比賽，這也是馬刺隊的縮影，當需要有人挺身而出關門時，他們的核心球員絕不手軟。回顧馬刺在明星賽後的強勢表現，他們憑藉全聯盟第一的正負值四處「霸凌」對手，而這股趨勢在季後賽首輪得到了完美延續。在這五場對決中，馬刺贏下的四場比賽全部都是雙位數分差的完勝。這種恐怖的統治力來自於難以預測的進攻點，今日馬刺先發五虎加上板凳共有6人得分上雙。尚帕尼（Julian Champagnie）狂飆19分並延續了整季火燙的手感，他與新秀卡斯爾（Stephon Castle）在開局的連續外線命中，直接澆熄了拓荒者的反撲火焰。最讓對手絕望的是，當角色球員紛紛跳出來得分時，文班亞馬（Victor Wembanyama）甚至不需要在進攻端過度透支體力。這尊「外星人」將精力全數投入到防守防線中，全場送出6記火鍋，徹底統治了禁區。現在壓力來到了西區的其他爭冠大熱門身上。雷霆、金塊與灰狼原本或許在等待聖安東尼奧的年輕人在季後賽高壓下產生裂痕，但現實卻是馬刺越打越沈穩。馬刺隊用行動證明，他們具備了爭奪冠軍的一切硬體條件與心理素質。如果這3支隊伍不打算重新檢視對戰馬刺的策略，恐怕將會吹散所有人的奪冠夢。