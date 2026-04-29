台東市25歲鄒姓男子近來因官司纏身、與家人爭吵，留宿台中期間，在臉書發文「賴清德沒彈劾掉、仇人沒死，絕不姑息」、「我決定殺了他」等多則脫序言論，台中市警方循線查獲鄒，鄒還怒問「我這樣犯法嗎」？警方依《恐嚇罪》移送後，檢方聲押獲准。

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鄒姓男子於昨天凌晨在臉書發文「我第一個砍他」「你們不信我會殺人」「警察都不理我、賴清德也不怕我」、「不是很跩？我徒步走去他家門口，我決定殺了他」、「賴清德沒彈劾掉、仇人沒死，絕不姑息」。不僅標註「國防部發言人」，還留下位址資訊，自曝「我今晚就在這個範圍的某一個點睡覺」。

▲鄒姓男子在臉書發文要殺賴清德。（圖／翻攝畫面，2026.04.29）
▲鄒姓男子在臉書發文要殺賴清德。（圖／翻攝畫面，2026.04.29）
刑事警察局網路巡邏獲知，立即通報台中市警局第四分局組成專案小組，警方鎖定鄒男發文IP位置，火速在南屯區文昌街一帶查獲到案。鄒男還反問「我這樣犯法嗎」？
    
警方調查，鄒男疑與家人發生爭吵後，負氣搭火車到台中散心，因情緒不佳，以臉書帳號發布多則偏激言論，甚至揚言對國家元首不利。由於持續散布不法言論且具危害性，員警依法逮捕並查扣犯案手機，訊後依《刑法》恐嚇危害安全罪移送檢方偵辦，經法院裁定羈押。

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顏幸如編輯記者

喜歡聽、喜歡看、喜歡寫、喜歡從他人思辨脈絡汲取智慧結晶，凝煉出自己的觀點。在一個沒人能置身事外的時代，天天於公共議題領域分辨各種似是而非的訊息、釐清事件真實樣貌，砌磚成牆。誠實面對新聞本質、限制、倫理...