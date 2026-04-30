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▲民眾在臉書社團發文分享，去好市多現場試喝到老協珍新品熬紅棗，被濃郁的紅棗香驚豔到！（圖／翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

▲營養師凱蒂也點出外表怎麼補都是治標不治本，建議大家透過老協珍熬紅棗來補養。（圖／擷取自IG）

美式賣場好市多（Costco）再推出話題新品！點開近期社群 IG，好市多最新上架的「老協珍熬紅棗」就引爆討論，臉書也出現不少民眾掃貨發文分享，甚至佔據了多位專業營養師的社群版面，直接點名適合3類人飲用！就連知名百萬 YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」都強力推薦！隨著時序進入夏季，戶外雖然高溫炎熱，但許多上班族每天面臨的卻是「辦公室冷氣像冰庫」的窘境，不少人都忽略了，其實夏天比冬天更需要「輕保養」，因為室內外溫差大，導致許多女性出現手腳冰冷、循環不佳的「冰棒體質」。還有民眾在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，當天去好市多在現場試喝被濃郁的紅棗香驚豔到！原本只是湊熱鬧試喝看看老協珍新出的熬紅棗，結果被清爽的口感圈粉，甚至隔水加熱就能喝，直呼簡直是「懶人救星」！老協珍「熬紅棗」採用獨家「熬工法」與小分子化技術，歷經 12 道工序慢熬，且經過SGS 科學檢測實證營養功效富含多酚、多醣及鎂，成分單純只有紅棗與枸杞，通過A.A.100% 無添加驗證，專為現代女性打造、從內而外的「暖循環」投資，輕鬆喝出自然好氣色，帶動好市多必買風潮！多位專業營養師都加入讚聲，推薦給要暖宮、維持好氣色、飲控不卡關女性，像是專業營養師張郁靖就點出，特別適合夏天愛喝冰飲的「冰棒體質」女生，這樣的習慣是讓代謝力下滑、狀態差的重要元凶！建議可以每天一包熬紅棗幫助調整體質，在飲控期也能透過日常補養改善體質。營養師凱蒂也提到，很多女性明明妝容很精緻，但狀態卻透出一種「無力」感，特別是長時間待在冷氣房就開始手腳冰冷，這些都是因為內在循環沒暖起來，因此建議大家可以透過老協珍熬紅棗啟動身體暖循環，濃縮的紅棗精華還等同補進3顆蘋果的多酚。老協珍「熬紅棗」已經在好市多（Costco）上市，不僅是好市多最新的必買清單，更是專業營養師狂推的「紅潤神飲」，讓總是困在「冰箱」裡的上班族女性，掀起一波搶購熱潮！