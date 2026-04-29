我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣好市多烤雞沒去頭！美國人買回家嚇到尖叫

▲台灣好市多的「美式大烤雞」是整隻雞頭部未先去除，而美國則是習慣將頭部去除。（圖／記者鍾怡婷攝）

體驗全雞文化！當事人親自嘗試化解驚魂

美式賣場好市多（Costco）一隻 189 元的「美式大烤雞」，一直都是招牌的高 CP 值品項，成為許多會員到賣場必買的美食。但近期有一位美國旅客到訪台灣，購買了台灣好市多的烤雞回家之後，卻發現「雞頭還在」，多出來的這塊部位直接讓他嚇到尖叫。貼文曝光後，也引爆兩國網友針對食物文化差異的熱烈討論。一位美國旅客近期在社群平台 Threads 上分享，來台灣台北旅遊時順道逛了當地的好市多，並買了一隻 189 元新台幣的科克蘭美式大烤雞。結果回家打開包裝後，發現整隻雞相當完整，就連「頭部」都還保留著，這讓他嚇得當場尖叫，直呼：「我這輩子都忘不了這件事了！」貼文曝光後立刻引發台、美兩國網友熱烈討論，一票美國網友笑稱：「這才是真的物超所值吧，所有的部位都也提供」、「亞洲人習慣吃整隻雞，如果感覺到不舒服，就把它丟掉吧」、「原來我們一直以來都被坑了XD，少了頭部」。至於台灣人則回應，「雞脖的口感和其他部位不一樣。恭喜你有了新的體驗」、「脖子那部分的營養很豐富，日本人甚至給它起了專門的名字」。事實上，在美國的好市多賣場內，招牌的「美式大烤雞」確實會將頭部與脖子等部位事先去除。正是兩國對於食材處理與飲食文化的不同，才會促成這一次有趣的驚奇遭遇。事後該名旅客也表示，自己無意間的驚嚇反應可能冒犯了一些人，但這並非他的本意。他認為，這種運用整隻雞、不浪費任何部位的做法其實相當棒，他甚至為此鼓起勇氣「首次嘗試吃下雞脖部分」，也為這趟台灣之旅上了一堂難忘的文化課。