全台老屋「雙老危機」拉警報，國土署 50 億「老宅延壽」計畫將在5月底開放申請！內政部國土署都市更新建設組組長王武聰今（29）日於「2026 房地產年會」詳細解說補助細節，並針對民眾最擔心的「違建」疑慮給出明確解答：只要主建物合法，即使有違建也能申請補助！
🟡 違建族別怕！國土署：主體合法即具申請資格
台灣老舊公寓普遍存在頂樓鐵皮、一樓外推等狀況，許多住戶因擔心申請補助會導致違建被查報而卻步。王武聰 29 日在第二屆房地產年會上明確表示：「只要建築物本體是合法的就可以申請。」 他強調，雖然政府不會補助「修繕違建」的部分，但只要主建物本身合法，包含結構安全補強、外牆拉皮、增設電梯等項目，皆在 50 億元的專案補助範圍內。
🟡 補助懶人包：增設電梯最高 400 萬、室內 30 萬
該計畫提供高達 65% 的補助比例（民眾自付 35%），旨在透過修繕讓老屋能再安全居住 10 至 20 年：
🟡 申請 3 大門檻：30 年屋、100% 同意、長者設籍
王武聰指出，該計畫具備三大申請前提，有意申請的民眾需特別注意：
建築安全專家戴雲發在年會中提醒，延壽的初衷是為了安全。他建議屋主先申請結構評估，若房子已是「紅黃單」危樓或嚴重海砂屋，應優先尋求都更重建，否則再漂亮的拉皮也無法抵抗強震威脅。
國土署強調，這 50 億元是跨部會合作的示範計畫，政策將執行到 2027 年底，預估可改善 2 至 3 萬戶、至少 3,000 棟 以上建物。藉由開闢都更以外的新路徑，力求在最短時間內提升全台高齡住宅的居住安全。
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台灣老舊公寓普遍存在頂樓鐵皮、一樓外推等狀況，許多住戶因擔心申請補助會導致違建被查報而卻步。王武聰 29 日在第二屆房地產年會上明確表示：「只要建築物本體是合法的就可以申請。」 他強調，雖然政府不會補助「修繕違建」的部分，但只要主建物本身合法，包含結構安全補強、外牆拉皮、增設電梯等項目，皆在 50 億元的專案補助範圍內。
該計畫提供高達 65% 的補助比例（民眾自付 35%），旨在透過修繕讓老屋能再安全居住 10 至 20 年：
- 公寓室外： 增設電梯最高補助 400 萬、外牆立面（拉皮） 300 萬、屋頂防水 50 萬、樓梯間整修 40 至 50 萬。
- 居家室內： 每戶補助 20 萬，若家中有 65 歲以上長輩 則加碼至 30 萬，可用於浴室防滑、扶手、水電瓦斯管線更新等。
- 健康評估： 結構安全性能評估補助，初步評估每棟 1.5 萬元。王武聰指出，公會評估費用約 2 萬元，民眾只需負擔幾千元就能幫房子做健檢。
王武聰指出，該計畫具備三大申請前提，有意申請的民眾需特別注意：
- 屋齡與型態： 須為屋齡 30 年以上，4 至 6 樓公寓或 6 樓以下透天。
- 弱勢照顧： 公寓大樓必須至少有 1 位 65 歲以上長輩設籍 居住。
- 共識門檻： 目前規定須取得 100% 建築所有權人同意。
建築安全專家戴雲發在年會中提醒，延壽的初衷是為了安全。他建議屋主先申請結構評估，若房子已是「紅黃單」危樓或嚴重海砂屋，應優先尋求都更重建，否則再漂亮的拉皮也無法抵抗強震威脅。
國土署強調，這 50 億元是跨部會合作的示範計畫，政策將執行到 2027 年底，預估可改善 2 至 3 萬戶、至少 3,000 棟 以上建物。藉由開闢都更以外的新路徑，力求在最短時間內提升全台高齡住宅的居住安全。