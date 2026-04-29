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違建族別怕！國土署：主體合法即具申請資格

▲國土署組長王武聰釋疑，只要主建物合法，即使有違建也能申請「老宅延壽」補助，不讓違建成為老屋修繕的阻礙。（圖／記者徐銘穗攝,2026.04.29）

補助懶人包：增設電梯最高 400 萬、室內 30 萬

公寓室外 ： 增設電梯最高補助 400 萬、外牆立面（拉皮） 300 萬、屋頂防水 50 萬、樓梯間整修 40 至 50 萬。

： 增設電梯最高補助 400 萬、外牆立面（拉皮） 300 萬、屋頂防水 50 萬、樓梯間整修 40 至 50 萬。 居家室內 ： 每戶補助 20 萬，若家中有 65 歲以上長輩 則加碼至 30 萬，可用於浴室防滑、扶手、水電瓦斯管線更新等。

： 每戶補助 20 萬，若家中有 65 歲以上長輩 則加碼至 30 萬，可用於浴室防滑、扶手、水電瓦斯管線更新等。 健康評估： 結構安全性能評估補助，初步評估每棟 1.5 萬元。王武聰指出，公會評估費用約 2 萬元，民眾只需負擔幾千元就能幫房子做健檢。

▲補助金額上限看這裡！ 內政部「老宅延壽計畫」針對公寓與透天住宅提供不同級距的補助，其中增設電梯每棟最高補助 400 萬元，室內優化若符合長者或弱勢身分，補助金額可加碼至 30 萬元。（圖／內政部提供）

申請 3 大門檻：30 年屋、100% 同意、長者設籍

屋齡與型態： 須為屋齡 30 年以上，4 至 6 樓公寓或 6 樓以下透天。 弱勢照顧： 公寓大樓必須至少有 1 位 65 歲以上長輩設籍 居住。 共識門檻： 目前規定須取得 100% 建築所有權人同意。

專家示警：延壽前先看結構，別只做表面拉皮

全台老屋「雙老危機」拉警報，國土署 50 億「老宅延壽」計畫將在5月底開放申請！內政部國土署都市更新建設組組長王武聰今（29）日於「2026 房地產年會」詳細解說補助細節，並針對民眾最擔心的「違建」疑慮給出明確解答：台灣老舊公寓普遍存在頂樓鐵皮、一樓外推等狀況，許多住戶因擔心申請補助會導致違建被查報而卻步。王武聰 29 日在第二屆房地產年會上明確表示：「。」 他強調，雖然，但該計畫提供高達 65% 的補助比例（民眾自付 35%），旨在透過修繕讓老屋能再安全居住 10 至 20 年：王武聰指出，該計畫具備三大申請前提，有意申請的民眾需特別注意：建築安全專家戴雲發在年會中提醒，延壽的初衷是為了安全。他建議屋主先申請結構評估，若房子國土署強調，這 50 億元是跨部會合作的示範計畫，政策將執行到 2027 年底，預估可改善 2 至 3 萬戶、至少 3,000 棟 以上建物。藉由開闢都更以外的新路徑，力求在最短時間內提升全台高齡住宅的居住安全。