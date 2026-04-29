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《NOWNEWS今日新聞》日前獨家報導，立法院長韓國瑜透過管道向立委表態「支持8000億軍購」，惹火國民黨副主席季麟連，今（29）日在中常會開炮，「稱若賣黨求榮，黃復興會建請開除韓國瑜黨籍」，隨後又炮火轉向挺8000億軍購版本的藍委徐巧芯，要她三思，一旁的國民黨團總召傅崐萁連忙制止，要他不要再講了，但季麟連堅持發言完畢，一旁的黨主席鄭麗文則當場愣住，被點名的徐巧芯則回應，「絕不會做出親痛仇快的事情，請季副主席放心。」季麟連今在中常會上針對軍購案發言，痛批民進黨的軍購案沸沸揚揚近一年，他一直沒有講話，因為傅崐萁領導國民黨團提出最佳行動方案，這個版本完全合乎法理情，既有尊嚴、彈性、更有前瞻又合乎法理情。季麟連說，論軍購沒有任何人比他更有發言權，多年來他都實際參與修訂執行，國防部對於軍購建案都很謹慎細膩，但民進黨簽的案是50年來最荒謬的鬧劇，實在非常糟糕。季麟連說，韓國瑜是他個人四十年來的革命袍澤、鐵桿兄弟，韓國瑜是國民黨的光榮、黃復興驕傲，都是黃埔子弟，軍人以徹底達成命令、誓死達成任務為工作目標，「打死我，我都不會相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，見請開除韓國瑜黨籍！」季麟連講完一旁的國民黨團總召傅崐萁瞬間皺眉愣住，但季麟連秒點名藍委徐巧芯，傅崐萁連忙拉住他要他別講了，但季麟連仍顧我，說「徐巧芯是大家是大家最喜歡、最期盼的國民黨未來的領袖」，傅崐萁連忙跟他說「謝謝！」要他別講了，但季麟連仍堅持說「對不起，我要發言」季麟連說，他代表黃復興全體人員發言，所以在立委的選舉也好反罷也好，黃復興全力挺徐巧芯，所以請徐巧芯千萬三思，不要做出親痛仇快的事情個人，他敬請優秀的全體中常委，呼籲全體立法委員，全黨黨員一致支持傅總召的版本，謝謝各位。徐巧芯則回應，「本人絕對不會做出親痛仇快的事情，一定會遵守黨團的決議行事，請季副主席放心。」