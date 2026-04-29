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健保財務的永續經營成為一大挑戰。而行政院政務委員陳時中今（29）日拋出，「證交稅」比照菸捐方式，將現行千分之三的證交稅再提撥一部分挹注健保，預期可讓健保財務維持20年平衡。衛福部長石崇良回應，若像菸捐一樣一半提撥到健保「我當然舉雙手贊成」。台股創新高、對於證交稅也有望大幅超徵。而陳時中今日拋出，將現行徵收千分之三的證交稅，若如同菸捐一樣拿出50%挹注健保，預期健保財務可維持20年平衡。石崇良今日出席立法院衛環委員會，會前接受媒體聯訪時，近75%至80%的健保收入來自一般保費，而補充保費收入約9%，以去年為例算比較高。石崇良指出，補充保費裡來自股利、股息所繳交的約100多億，換言之，隨著台灣經濟成長，許多來自於這類型的資本利得，過去也曾提及要重新檢討健保保費財務結構。長期仰賴薪資所得者繳交的一般保費比例上應進行調整，增加資本利得的貢獻，石崇良提到，在6項補充保費可檢討，而陳時中政委所提的證交稅可說是另一個來源。他說明，去年證交稅約2900多億，假設可比照菸捐拿50%挹注到健保，「我當然是雙手贊成啦」因為那個遠高於每年的補充保費的收入，我們「樂見其成」。