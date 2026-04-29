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《NOWNEWS今日新聞》日前獨家報導，立法院長韓國瑜透過管道向立委表態「支持8000億軍購」，惹火國民黨副主席季麟連，今（29）日在中常會開炮，「若賣黨求榮，黃復興會建請開除韓國瑜黨籍」，隨後又炮火轉向挺8000億軍購版本的藍委徐巧芯，要她三思，一旁的國民黨團總召傅崐萁連忙制無果，黨主席鄭麗文則緩頰，稱他感情豐富，但她跟韓國瑜、徐巧芯還是有良性溝通，「尊重感謝季麟連代表黃復興或軍方，語重心長的發言」。季麟連今在中常會上針對軍購案發言，痛批民進黨的軍購案沸沸揚揚近一年，他一直沒有講話，因為傅崐萁領導國民黨團提出最佳行動方案，這個版本完全合乎法理情，既有尊嚴、彈性、更有前瞻又合乎法理情。季麟連說，韓國瑜是他個人四十年來的革命袍澤、鐵桿兄弟，韓國瑜是國民黨的光榮、黃復興驕傲，都是黃埔子弟，軍人以徹底達成命令、誓死達成任務為工作目標，「打死我，我都不會相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍！」季麟連講完一旁的國民黨團總召傅崐萁瞬間皺眉愣住，但季麟連秒點名藍委徐巧芯，傅崐萁連忙拉住他要他別講了，但季麟連仍故我，說「徐巧芯是大家最喜歡、最期盼的國民黨未來的領袖」，傅崐萁連忙跟他說「謝謝！」要他別講了，但季麟連仍堅持說「對不起，我要發言」，隨後盼徐巧芯三思。季麟連發言後，台下罕見沒有人鼓掌，隨後鄭麗文起身說，謝謝季麟連慷慨激昂的發言，他相信一身戎馬獻身軍方為台灣安全，季副主席比較感情豐沛，但她今天報告，還是跟韓院長、徐巧芯有很良性的溝通，雖然大家主張不一樣，但國民黨是民主開放的政黨，為國家為黨好，任何意見都可以交流，相信大家出發點都是好的，不需要過多的猜疑跟誤會，還是非常尊敬跟相信韓國瑜在立法院的角色。「他是石磨仔心，大家都知道院長不好做」要考慮的是全盤的考量，鄭麗文直白表示特別緩頰，也尊重感謝季麟連代表黃復興或軍方，語重心長的發言，但她相信，到目前為止，黨團大會軍購討論非常開放的，對黨版立場也了解，所以目前為止沒有太多的風波，希望大家不要因為媒體報導就誇大、擴大一些矛盾，這都不存在。