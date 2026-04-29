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台積電2023年宣布在德國德勒斯登（Dresden）設廠，成立「歐洲半導體製造公司」（ESMC），德國經濟辦事處今（29）日舉辦媒體餐敘提到，目前晶圓廠進度都在軌道上，可以趕在2027年完工。而近年地緣政治混亂，近期伊朗戰爭也讓全球大亂，博智顧問總經理戴佩玲（Linda Blechert）說，德國企業仍相當願意投資台灣，尤其當屬於半導體產業，「你無法承擔不在這裡的代價。」據財政部的最新數據，2026年第一季台灣對德國出口總額達21.21億美元，較去年同期的16.53億美元大幅成長28.3%。台積電在2023年8月將與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）及恩智浦半導體（NXP Semiconductors）合資成立ESMC，選在德國德勒斯登打造28／22奈米與16／12奈米製程的晶圓代工廠目標在2027年第1季試產、第4季量產，2028年月產能4萬片12吋晶圓。戴佩玲今日說明，ESMC德勒斯登晶圓廠進度都在軌道上，將會在2027年完工並且在明年完成第一批晶片；而德國目前更聚焦在供應鏈的組成，希望可以吸引更多台灣半導體供應鏈業者可以來到德國，希望屆時可以順利到位。目前ESMC採行是成熟製程的晶片，是否希望可以比照日本熊本廠切入先進製程領域？她說，ESMC主要是服務汽車產業，當然德國也看到AI需求，尤其是當輝達（Nvidia）也宣布要在慕尼黑設立AI資料中心，但目前沒有其他規劃。而旁邊的法國正在規劃在台灣打造半導體先進封裝，與鴻海正展開覓合作。她表示，博世、英飛凌都有整合產線，但並沒有像是日月光之類的產商，很大原因在於封裝是相當勞動力、能源密集產業，必須要想辦法與其他國家競爭，但認為還是有機會跟波蘭、捷克合作。近年地緣政治混亂，如俄烏戰爭已經超過第4年、伊朗戰爭也打到2個月，先前德經處也發布「2025／2026德國商業信心調查報告」，台海穩定是德國企業相當在乎的隱憂。對此，戴佩玲說，伊朗戰爭正凸顯，這類區域衝突會發生在全世界任何地方，而不應該假設每個國家都完全安全，因此每家企業都在關心自身供應鏈韌性。她補充，德國企業並沒有受到地緣政治緊張而退縮，相反還有更多企業想要投資台灣，尤其對於半導體產業來說，台灣就是如此重要的市場，「如果你在這個產業，你就無法承擔不在這裡的代價。」而德國與台灣合作不僅僅在於半導體，更有近期異軍突起的無人機產業。德經處指出，台灣是歐洲市場非常大的無人機出口國，台灣今年第1季輸往歐洲的無人機貿易額是1.15億美元，已經超過2025年銷往歐洲的出口額。因此，5月5日將舉辦「台德航太衛星暨無人機技術產業會議」，邀集12家德國企業來台，涵蓋衛星零組件、無人機系統、航太材料及精密感測技術等領域，促進雙方在低軌衛星與無人機供應鏈的合作機會。