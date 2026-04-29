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台北市一名社區保全因同事外出吃宵夜暫時代班，同事回來看到他在櫃檯開電扇趕蚊子竟理智斷線，先痛罵為何浪費電，再下重手打頭、打臉、用腳踩人並以手機拍攝衝突過程，警方到場發現，不是被害人通報，而是動手的保全主動報警還自稱遭恐嚇，法官將「受不了別人開電扇驅蚊而動怒」這個犯案動機，視為莫名其妙發脾氣，以傷害罪判刑3個月，得易科罰金9萬元。依據台北地院判決書，去年（2025）3月28日深夜10點多，台北市萬華區的「榮耀天璽」社區的A、B兩棟，分別由楊姓保全與陳姓保全值班，楊姓保全臨時出去吃東西，找陳姓保全過來A棟代班，吃完回來見到陳姓保全為了趕蚊子開電風扇，當場質問為什麼浪費社區用電，陳姓保全卻不予理會，自行走回B棟。楊姓保全追到社區中庭，從陳姓保全背後偷襲後腦杓，把人推進會客室打趴在地，用鞋跟踩踏陳姓保全的肋骨，再把人翻過來壓臉、壓脖子，拳打腳踢共一分多鐘，造成陳姓保全臉部擦挫傷、左胸壁鈍傷。楊姓保全是施暴者卻主動報警，聲稱有人要殺他全家，龍山派出所員警趕來見到陳姓保全嘴角、臉上流血，並得知楊姓保全有動手，立刻調社區監視畫面，但因為機器故障調不到影像。楊姓保全施暴前開啟手機錄影功能，拍下他一邊走向陳姓保全一邊說「你說要殺我對不對，你再講一次啊，你剛說什麼要殺我對不對，再講一次啊」，陳姓保全沒說話，直接轉身離開，楊姓保全再跟過去，接著畫面角度朝向地面拍攝而且開始搖晃，一度拍攝到陳姓保全彎下身子、手伸向鏡頭，之後拍攝角度又朝著地面、畫面繼續搖，還聽到疑似鞋子大力踏地、物品碰撞的聲音。楊姓保全主張當時是正當防衛，因為同事搶他手機才會回擊，同事是自己摔倒，法官並不採信，在判決中責備楊姓保全「因偶發之無明怨隙」傷害同事實不可取，考量楊姓保全企管系畢業、案發時擔任律師助理兼任保全，現在擔任月薪4萬的機電工程人員等量刑因素，判處有期徒刑3月，並諭知易科罰金以1千元折算1日。