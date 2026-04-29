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彰化驚傳車禍頂替案！一名王姓婦人為替無照駕駛的丈夫規避罰單，竟在車禍受傷後，仍忍著劇痛向警方稱自己就是肇事駕駛人，試圖扛下責任，但最終警方調閱監視器，戳破夫妻倆謊言。全案經彰化地方法院審理後，法官認為王婦行為已干擾司法查緝正確性，儘管動機出於家庭經濟困境且情節尚可憫恕，仍依頂替罪判處拘役5日。2025年8月，當時王姓婦人搭乘丈夫騎乘的機車，在彰化與一名越南籍胡姓移工發生碰撞，王婦傷勢不輕，包含上肢撕裂傷與足趾骨折，但她第一時間並非尋求賠償，而是選擇向警方撒謊，宣稱自己才是機車騎士。隨後警方於當晚進行酒測，王婦酒測值雖為零，但她在製作談話紀錄表時，仍堅持自己是肇事者。然而，警方在調閱路口監視器後發現，機車後座坐的是王婦，駕駛者實際上是其丈夫，當場戳破這樁代罪羔羊的謊言。王婦事後在庭上無奈表示，由於丈夫當時是無照駕駛，擔心家中經濟困難無法負擔罰單，在丈夫的要求下才勉為其難答應頂替。法官指出，頂替罪所侵害的是國家司法偵查的正確性，即便被頂替的丈夫最後是否構成犯罪，都不影響頂替罪的成立。法官認為，雖然王婦是為了幫無照的丈夫隱匿責任而干擾司法，行為不可取，但考量她本身也是事故受害者，且事後坦承犯行、並未對丈夫提出傷害告訴，對國家追訴權造成的實際危害尚輕。法院最終權衡其犯罪動機與態度，裁定處以拘役5日，以儆效尤。