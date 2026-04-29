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▲7-11單筆購買CITY PRIMA滿200元送一個（朱紅、櫻粉、金棕），「獻給媽媽花朵」吊飾鑰匙圈。（圖／7-11提供）

▲7-11母親節檔期優惠，特選美式、特選拿鐵買5送5。（圖／7-11提供）

空運哥倫比亞進口康乃馨，以最美好盛開形式傳遞給摯愛的母親。



7-11「空運進口康乃馨」單支售價120元，凡購買「空運進口康乃馨」享CupiCho露特咖啡杏仁果白巧克力禮盒299元；Elit Bohem巧克力方片禮盒享加價購699元。



▲7-11「空運進口康乃馨」單支售價120元。（圖／7-11提供） 統一集團母親節優惠！星巴克、7-11點數都10倍送



統一集團自5月6日起至10日，會員到合作通路購買指定商品，單筆結帳金額消費滿額，享OPENPOINT基本點數10倍送。



活動參與通路：7-11、康是美、DREAM PLAZA及統一時代百貨台北店（均限指定之實體店櫃）、高雄夢時代購物中心（包含統一時代百貨高雄店，均限指定之實體店櫃）、統一佳佳（BEING spa、BEING sport）、悠旅生活（限星巴克實體門市）、博客來、統一精工（速邁樂加油站）、Mister Donut、COLD STONE酷聖石、21PLUS、Semeur聖娜、聖德科斯。





迎接一年一度母親節，7-11母親節咖啡優惠來了， 自5月6日起至5月10日限時5天，門市指定咖啡買2送2，寄杯特選美式、特選拿鐵買5送5，天天讓媽媽快樂喝半價咖啡，且即起購買CITY PRIMA系列咖啡，單筆滿200元，送媽媽花朵吊飾鑰匙圈。且自5月4日起7-11開賣「空運進口康乃馨」，每支售價120元。◾大杯濃萃美式買2送2◾大杯精品美式買2送2◾大杯精品拿鐵買2送2◾梔子花青茶買2送2◾咖啡珍珠歐蕾買2送2◾大杯濃萃美式買2送1◾厚乳拿鐵買2送1今（29）日起單筆購買CITY PRIMA滿200元送一個（朱紅、櫻粉、金棕），「獻給媽媽花朵」吊飾鑰匙圈，媽媽的美隨身帶著走，隨機出貨，送完為止。即起至5月12日，不可思議咖啡購買熱拿鐵/奶蓋系列享免費拉花體驗，把愛留在每一口心意裡。◾特選美式買5送5◾特選拿鐵買5送5◾大杯卡布奇諾買5送2◾黑糖珍珠撞奶買5送2◾風味飲系列指定熱飲（好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖瑪琪朵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、靜岡濃抹茶拿鐵、皇家伯爵濃醇拿鐵）任選買5送2統一企業集團自5月4日起陸續於全台近萬個實體通路，貼心準備逾14萬朵