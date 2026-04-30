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興櫃的綠電交易業者天能綠電預5月11日掛牌，近期競價拍賣，昨（29）日開標、得標加權平均價格為127.55元，超額認購2.67倍。本次公開承銷也釋出587張供投資人申購，期間為28日至30日，承銷價108元，以29日收盤價152元計算，中籤價差達4萬4000元，將在5月5日公開抽籤。天能綠電為雲豹能源旗下售電子公司，包含集團開發的光電、風電等，會透過天能綠電作為交易平台輸出，天能綠電也會有穩定供給。去年天能綠電綠電交易量達4.2億度，領先國內其他民營售電業者；去年營收、獲利雙寫新高，營收22.85億元、年增123%，稅後淨利5969萬元、年增137％，每股盈餘（EPS）4.01元。天能綠電轉上櫃公開市場承銷，2,348張競拍全數拍賣，合格投標數量共計6,325張，超額認購2.67倍。本次公開承銷也釋出587張供投資人申購，申購期間為4月28日至4月30日，承銷價108元，預計5月4日扣款、5月5日抽籤。