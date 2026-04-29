全球能源市場持續高度關注荷姆茲海峽的航運狀況。近期隨著伊朗與美國實施互相封鎖，該處的交通流量已幾近歸零，僅有零星船隻能夠通過。最新傳出有一艘目的地為日本名古屋的大型油輪，獲得伊朗當局許可成功穿越荷姆茲海峽，成為美伊戰爭爆發以來，首艘順利通行的日本相關油輪。
根據《NHK》報導，伊朗國營英文媒體《Press TV》28日透露，載有200萬桶原油的大型油輪「出光丸（IDEMITSU MARU）」，已在取得伊朗當局許可後通過荷姆茲海峽。出光丸為巴拿馬籍，由日本石油大廠出光興產的子公司負責管理。該船於3月上旬在沙烏地阿拉伯裝載原油，之後在阿布達比外海停泊超過一週，並於4月27日晚間開始航行。
根據MarineTraffic的資料，截至日本時間29日上午10時，出光丸位於阿曼灣，目的地為名古屋，預計5月中旬抵達。對此，出光興產低調回應表示，「基於船舶安全考量，無法對外公開相關資訊」。
日本外務省相關人士接受《NHK》採訪時則透露，「日本政府沒有向伊朗支付任何通行費」，認為伊朗放行船隻是外務大臣茂木敏充與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）多次電話會談努力爭取的結果，「這可以算作一項外交成果」。
日本首相高市早苗也在X發文證實此事，並稱出光丸上有3位日本船員，高市早苗認為這是一項正面進展，強調會抓住一切機會向伊朗溝通，繼續交涉，確保包括日本在內的所有國家船隻早日能夠在荷姆茲海峽自由安全的通行。
針對持續處於實質封鎖狀態的荷姆茲海峽，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）於28日宣布，已公開一個彙整通行船舶數量變化及封鎖對經濟影響的網站。其中，關於通過荷姆茲海峽的船隻數量，根據英國航運數據公司的資料顯示，美國與以色列對伊朗展開軍事行動前與4月26日相比，通行船隻數量已大幅減少95.3％。
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根據MarineTraffic的資料，截至日本時間29日上午10時，出光丸位於阿曼灣，目的地為名古屋，預計5月中旬抵達。對此，出光興產低調回應表示，「基於船舶安全考量，無法對外公開相關資訊」。
日本外務省相關人士接受《NHK》採訪時則透露，「日本政府沒有向伊朗支付任何通行費」，認為伊朗放行船隻是外務大臣茂木敏充與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）多次電話會談努力爭取的結果，「這可以算作一項外交成果」。
日本首相高市早苗也在X發文證實此事，並稱出光丸上有3位日本船員，高市早苗認為這是一項正面進展，強調會抓住一切機會向伊朗溝通，繼續交涉，確保包括日本在內的所有國家船隻早日能夠在荷姆茲海峽自由安全的通行。
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