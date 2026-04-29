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《NOWNEWS今日新聞》日前獨家報導，立法院長韓國瑜透過管道向立委表態「支持8000億軍購」，惹火國民黨副主席季麟連，今（29）日在中常會開炮，「若賣黨求榮，黃復興會建請開除韓國瑜黨籍」，引發藍營眾怒。國民黨文傳會主委尹乃菁會後隨即澄清，季麟連情感豐沛的說出個人想法，不代表黨的立場。季麟連今下午中常會中，罕見起身以副主席兼黃復興黨部主委身分發言，季麟連說，韓國瑜是他個人四十年來的革命袍澤、鐵桿兄弟，韓國瑜是國民黨的光榮、黃復興驕傲，都是黃埔子弟，軍人以徹底達成命令、誓死達成任務為工作目標，「打死我，我都不會相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍」，引發藍營譁然。季麟連發言後，台下罕見沒有人鼓掌，隨後鄭麗文起身說，謝謝季麟連慷慨激昂的發言，他相信一身戎馬獻身軍方為台灣安全，季副主席比較感情豐沛，但她今天報告，還是跟韓院長、徐巧芯有很良性的溝通，雖然大家主張不一樣，但國民黨是民主開放的政黨，為國家為黨好，任何意見都可以交流，相信大家出發點都是好的，不需要過多的猜疑跟誤會，還是非常尊敬跟相信韓國瑜在立法院的角色。尹乃菁受訪時則緊急滅火，季麟連說完後鄭麗文就補充，季麟連情感豐富的說出個人想法，這不代表黨中央的立場。黨中央知道季麟連要針對軍購在中常會發言，但黨中央不會審稿，他要講什麼都是他發自內心。