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《NOWNEWS今日新聞》日前獨家報導，立法院長韓國瑜透過管道向立委表態「支持8000億軍購」，惹火國民黨副主席季麟連，今（29）日在中常會開炮，「若賣黨求榮，黃復興會建請開除韓國瑜黨籍」，引發藍營譁然。對此，和韓國瑜交情深厚的媒體人王淺秋透露，韓國瑜對此回應「老牛自知夕陽晚，靜默無聲自奮蹄」，稍早韓國瑜也在臉書補充，「此生所行，無愧於國家、人民、職責、無愧於黨」韓國瑜稍早在臉書表示，「老牛自知夕陽晚，沉默無聲自奮蹄，此生所行，無愧於國家，無愧於人民，無愧於職責，無愧於黨」，一同遭季麟連點名的藍委徐巧芯也留言「院長加油」季麟連今下午中常會中，罕見起身以副主席兼黃復興黨部主委身分發言，季麟連說，韓國瑜是他個人四十年來的革命袍澤、鐵桿兄弟，韓國瑜是國民黨的光榮、黃復興驕傲，都是黃埔子弟，軍人以徹底達成命令、誓死達成任務為工作目標，「打死我，我都不會相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍」，引發藍營譁然。季麟連發言後，台下罕見沒有人鼓掌，隨後鄭麗文起身說，謝謝季麟連慷慨激昂的發言，他相信一身戎馬獻身軍方為台灣安全，季副主席比較感情豐沛，但她今天報告，還是跟韓院長、徐巧芯有很良性的溝通，雖然大家主張不一樣，但國民黨是民主開放的政黨，為國家為黨好，任何意見都可以交流，相信大家出發點都是好的，不需要過多的猜疑跟誤會，還是非常尊敬跟相信韓國瑜在立法院的角色。