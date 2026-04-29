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日本東京地鐵公司宣布，由於人事費和材料費高漲，已正式研擬啟動2004年民營化之後首次調漲票價，考慮從2028年3月起調高票價。根據日媒TBS與朝日新聞報導，東京地下鐵28日召開財報記者會，社長小坂彰洋對此作出說明，談到調漲票價一事，他強調目的是用於提升設備便利性，調漲所獲得的收益，將用於鐵道設備的維修費等安全計畫，並說明這是為了建立能夠實現中長期成長的基礎。至於調漲時間，由於需要經過國土交通省的核准等程序，他表示最快為2028年3月，或是在這之後。此外，具體的調漲幅度等問題，將再進一步討論。東京地鐵株式會社表示，若不包含導入消費稅或增稅等因素，全面調漲票價可追溯至營團地下鐵時代的1995年；而自2004年民營化以來，以東京地下鐵名義調漲票價將是首次。為推動車站無障礙設施，東京地下鐵在2023年3月曾將全路線票價一律調漲10日圓。在首都圈其他鐵道票價調漲部分，今年3月，JR東日本進行平均7.1％的票價調漲，而西武鐵道也採取平均10.7％的票價調漲。