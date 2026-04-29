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▲湯唯日前出席品牌活動時，穿著寬鬆、肚子明顯凸起，因此傳出懷孕消息，如今也正式證實。（圖／微博@九品_評論官__）

中國女星湯唯今（29）日正式證實懷上第二胎的喜訊！最近被瘋傳懷孕的她，透過相關人士向韓媒證實，自己目前確實懷了第二胎，然而預產期、性別都不便公開。喜訊曝光後，立刻掀起熱議，粉絲也紛紛留言獻上祝福。46歲中國女星湯唯在2014年嫁給韓國導演金泰勇後，2016年生下寶貝女兒，一家三口生活幸福甜蜜。近日有中國粉絲發現，湯唯身材變得較為圓潤，似乎懷上二胎，3月偶遇她出席活動時，一旁的閨密倪妮還提醒粉絲不要推擠，更讓外界相信傳聞真實性。而就在27日，湯唯時隔1個月再度公開現身，穿著一身寬鬆黑色風衣出席品牌活動，被發現小腹明顯隆起，看起來比先前更加突出，就連寬鬆衣服也難以遮掩，再度讓「疑似湯唯懷二胎」登上微博熱搜。由於湯唯近期多次被拍到以寬鬆服裝現身，也被目擊與金泰勇同行時步伐小心、神情低調，因此外界早已猜測她即將再度升格當媽。今日本人正式證實向韓媒《OSEN》證實，也讓先前各種揣測有了答案，至於預產期、胎兒性別等細節，因涉及私人生活，則暫時不便公開。湯唯1979年出生，今年46歲，2014年因合作電影《晚秋》與金泰勇結婚，婚後育有女兒Summer。如今夫妻倆在結婚12年後再迎來第二胎，一家三口即將升格四口之家，也讓不少粉絲相當期待，再度送上滿滿祝福。