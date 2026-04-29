我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅「館長」陳之漢2025年10月直播論政時，提到「武統」、「斬首」，甚至說出「把賴清德狗頭斬下來」，遭新北地檢署起訴恐嚇公眾和恐嚇危害安全罪，今天二度開庭，館長不認罪，反批司法迫害，並請求法官發函國安局調查總統維安是否因此升級，不過檢察官反對，因為總統或公眾是否真的對於「斬首論」感到畏懼，跟是否構成恐嚇罪無關。今天開庭時，檢察官以PPT簡報指出館長在Youtube頻道暗示支持武力犯台，又公開發表「精確斬首」、「兄弟，我等你啊」、「武統台灣，2027甭選」等言論；雖然憲法保障言論自由，但不允許消滅自由，館長將新聞報導「中共演練對台斬首行動」，衍伸為砍下總統首級，已造成大眾恐慌。館長的委任律師表示，直播主題是藍白合、下架民進黨，當時有新聞談到中共的「斬首行動」，因此發表個人主觀評論，館長是民間人士，沒有能力斬首賴清德，也沒有恐嚇的犯意。律師請法院函詢國安局，案發後有無提高維安層級，不過檢察官認為沒有發函的必要，恐嚇罪只須達到一般人感到害怕的程度，並非膽量測試。館長開庭後受訪表示，在賴清德的統治之下，司法真的變得很誇張，準備庭是看雙方要調什麼證據、調什麼資料，有聽過準備程序的時候就在放圖片、影片了嗎？他不知道檢察官在表演什麼。館長說，直播過程是跟網友一問一答，檢察官卻指控他危害台灣人民、違反憲法、恐嚇公眾、意圖顛覆、武統台灣，「越來越扯了」，他對於檢方主張恐嚇罪並非膽量測試的說法也無法接受，回擊「恐嚇罪不是因為膽量大不大，是我的主觀有沒有這個犯意，就可以成立，哇完全顛覆我對恐嚇罪的認知」，他感嘆欲加之罪，何患無辭。