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一晚155 人食物中毒！衛生局揪出元凶

▲桃園市衛生局說明，最新檢驗結果已經出爐。不僅便當檢體檢出「金黃色葡萄球菌及其腸毒素」呈現陽性，有症狀個案的人體檢體中，也同樣檢驗出金黃色葡萄球菌。（圖／桃園市政府）

業者深感自責致歉！公布退費與關懷金方案

▲位於內壢忠孝路的「上野烤肉飯」近期爆出食安事件。（圖／翻攝上野烤肉飯臉書）

▲「上野烤肉飯內壢店」於今（29）日晚間發表聲明公布賠償方案。（圖／上野烤肉飯-內壢店）

桃園市知名連鎖便當店上野烤肉飯4月中旬爆發食安事件，內壢地區民眾一晚出現破百位民眾嘔吐、腹瀉，共通點則是當晚都有吃到上野烤肉飯內壢店的便當。桃園市政府衛生局今（29）日表示，最新檢驗結果出爐，便當檢體檢出「金黃色葡萄球菌及其腸毒素」，店家也在晚間公布補償方案。桃園市政府衛生局於4月14日接獲通報，上野烤肉飯內壢店疑似食品中毒案件，一出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，其中。桃園市衛生局說明，最新檢驗結果今（29）日已經出爐，便當檢體檢出「」呈現陽性，有症狀個案的人體檢體中，也同樣檢驗出金黃色葡萄球菌。依據流行病學調查以及食品、人體檢驗結果綜合研判，本案確認與業者供應的餐食遭到細菌污染有關。目前衛生局已依《食品安全衛生管理法》，將全案移請檢調單位進行後續偵辦。此外，桃園市政府法務局消費者保護中心已介入，提供受影響民眾相關諮詢及協助，並督促業者及保險公司儘速辦理退費及賠償事宜。若個案未能與業者達成協議，消保中心將依消費爭議處理程序協助維護消費者權益。衛生局也強調，未來將持續加強餐飲業的稽查與輔導，以維護市民的飲食安全。針對此事件，「上野烤肉飯內壢店」於今（29）日晚間發表聲明表示，依目前衛生主管機關公布及相關檢驗結果，確認本事件與食品疑似遭細菌污染有關。本店對此深感自責，並承諾會積極負擔賠償責任。為了讓後續聯繫、說明及處理流程能更加清楚完整，業者已設立 LINE 賠償聯繫窗口，並自 5 月 4 日起提供現場專人協助辦理退費。相關賠償方案與辦理資訊如下：退還原發票消費金額，並額外發放發票金額 2 倍之關懷金。請攜帶或提供相關發票、消費證明及身分證，以利現場核對與登記。5 月 4 日起，每週一至週五，早上 10:00 至下午 13:00。桃園市中壢區忠孝路 270 號（供資料登記與後續說明使用）。03-4510034（可致電協助登記）。