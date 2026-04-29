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隨著AI需求全面大爆發，ABF載板產業強勢迎來超級循環。野村證券最新出具的產業報告指出，ABF載板市場在過去兩個月內已全面反轉為賣方市場，今年的產能更幾乎被全數搶購一空。在產業長線大好的預期下，野村證券將ABF載板龍頭大廠欣興的目標價，由原先的600元一口氣翻倍調升至1350元，並重申「買進」評等，引爆市場高度關注。野村證券在報告中點出，目前載板已經成為極具價值的資源，AI繪圖處理器（GPU）、TPU與特殊應用IC（ASIC）、傳統的CPU與網路交換機需求需求強勁，包含主要AI晶片與雲端服務供應商等重量級客戶，為了確保長期成長需求，皆積極透過簽署長天期合約來鎖定產能。無論是一線還是二線的載板廠商，ABF載板今年產能都已售罄。受惠於載板與光模組類載板（SLP）的強勁成長動能，野村將欣興2026年預估每股稅後純益（EPS）上調28.2%，2027年預估EPS亦調高20.4%，將欣興的目標價估值基準延展至2028年，預估欣興2028年的EPS可達45.06元，以30倍本益比推算，最終給出1350元目標價。欣興29日股價下跌2.67%，收在803元。