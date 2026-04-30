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洛杉磯湖人今（29）日帶著3勝1敗優勢回到主場迎戰休士頓火箭，但卻傳來壞消息，《ESPN》NBA爆料大神Shams Charania稍早於節目上公開要湖人做好最壞準備，當家球星唐西奇（Luka Doncic）至今仍無明確復出時間表，且目前跡象顯示，就算湖人打進下一輪遭遇雷霆，唐西奇不僅確定缺席系列賽前幾場，可能整個季後賽都回不來。湖人季後賽首輪遭遇火箭，在唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）都缺陣下，靠著41歲詹姆斯（LeBron James）率領一票角色球員奮戰，加上火箭球星KD杜蘭特（Kevin Durant）也因傷報銷，湖人因而仍取得聽牌優勢，今日贏球就可以提前晉級下一輪。儘管湖人有望晉級下一輪、會師衛冕軍雷霆，但Shams稍早於節目上更新球星傷勢時，透露里夫斯可能在本場回歸，但唐西奇受傷狀況至今仍未明朗，甚至醫療團隊都還沒為他制定復出時間表，現年27歲的唐西奇4月3日交手雷霆時一次切入意外拉傷腿部，經診斷為左腿二級拉傷，期間還曾返回歐洲接受治療，甚至被爆出傷勢比想像嚴重。他本季例行賽出賽64場、場均上場時間35.8分鐘，攻下33.5分、7.7籃板、8.3助攻與1.6抄截，是湖人頭號攻擊箭頭。前日湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）曾親曝唐西奇已經開始在球場上移動訓練，但也坦言目前還不知道他何時能回來，「畢竟他之前大部分訓練，都是在身體靜止狀態下伸展而已。」當時運動醫學博士摩斯（Jesse Morse）分析唐西奇，距離重返賽場仍需至少10至14天。