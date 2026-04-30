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英格拉姆右腳跟發炎 本場確定不回歸

▲暴龍隊明星前鋒英格拉姆（Brandon Ingram）。因右腳跟腱發炎（Right Heel Inflammation），本場比賽將不會回歸。（圖／路透／達志影像）

半場激戰：暴龍微幅領先騎士

兩隊衝突一觸即發：哈登與巴恩斯爭球爆火藥味

NBA 2025-26季後賽首輪關鍵第五戰於今（30）日火熱開打，多倫多暴龍前往客場挑戰克里夫蘭騎士。雙方先前戰成2比2平手，此役對於系列賽走向至關重要。然而，暴龍隊在比賽過程中卻接連遭遇挑戰，當家得分好手英格拉姆（Brandon Ingram）上半場打完便因傷勢惡化提前退賽，到了第三節，兩隊更發生肢體衝突為比賽增添不少火藥味，也為這關鍵第五戰增添許多火花。暴龍隊本場比賽面臨最嚴峻的挑戰莫過於核心前鋒英格拉姆的傷退。他僅在上半場出賽11分鐘，投籃2投0中，僅攻下1分、1籃板、2助攻，表現明顯受限。隨後暴龍球團官方確認，英格拉姆因，本場比賽將不會回歸。據了解，這項傷勢已困擾英格拉姆多時，他在第二節中段一度嘗試回休息室重新包紮並熱身，但顯然無法負荷高強度的季後賽對抗，最終只能作壁上觀。在失去重要進攻支柱後，暴龍下半場勢必得更加仰賴巴恩斯的組織與得分。儘管英格拉姆早早離場，暴龍在半場結束時仍以取得7分領先。暴龍憑藉著優異的團隊防守與快速反擊暫時壓制住騎士進攻，但在英格拉姆本場報銷的情況下，能否守住下半場騎士的反撲，將是這場關鍵G5的勝負分野。比賽進入第三節時，場上氣氛一度陷入緊繃。在一次爭球過程中，騎士隊主控哈登（James Harden）與暴龍明星前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）發生劇烈的身體接觸，隨後雙方球員迅速圍攏上前，互相喊話對峙，場面一度混亂。雖然裁判及時介入制止，並未讓衝突進一步擴大，但這段「小場面」已顯現出雙方在生死戰中的高度心理壓力和緊繃情緒。到了末節兩隊火藥味持續升溫，在還剩5分多鐘時，場邊出現暫停，此時哈登遲遲不願意將手中的球交出去，而暴龍隊後衛(RJ Barrett)便試圖想搶走哈登手中的球，兩隊因此又在暴龍板凳席前爆發了本場比賽第二波推擠衝突。