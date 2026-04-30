NBA 2025-26季後賽首輪關鍵第五戰於今（30）日火熱開打，多倫多暴龍前往客場挑戰克里夫蘭騎士。雙方先前戰成2比2平手，此役對於系列賽走向至關重要。然而，暴龍隊在比賽過程中卻接連遭遇挑戰，當家得分好手英格拉姆（Brandon Ingram）上半場打完便因傷勢惡化提前退賽，到了第三節，兩隊更發生肢體衝突為比賽增添不少火藥味，也為這關鍵第五戰增添許多火花。
隨後暴龍球團官方確認，英格拉姆因右腳跟腱發炎（Right Heel Inflammation），本場比賽將不會回歸。據了解，這項傷勢已困擾英格拉姆多時，他在第二節中段一度嘗試回休息室重新包紮並熱身，但顯然無法負荷高強度的季後賽對抗，最終只能作壁上觀。在失去重要進攻支柱後，暴龍下半場勢必得更加仰賴巴恩斯的組織與得分。
到了末節兩隊火藥味持續升溫，在還剩5分多鐘時，場邊出現暫停，此時哈登遲遲不願意將手中的球交出去，而暴龍隊後衛(RJ Barrett)便試圖想搶走哈登手中的球，兩隊因此又在暴龍板凳席前爆發了本場比賽第二波推擠衝突。
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英格拉姆右腳跟發炎 本場確定不回歸暴龍隊本場比賽面臨最嚴峻的挑戰莫過於核心前鋒英格拉姆的傷退。他僅在上半場出賽11分鐘，投籃2投0中，僅攻下1分、1籃板、2助攻，表現明顯受限。
隨後暴龍球團官方確認，英格拉姆因右腳跟腱發炎（Right Heel Inflammation），本場比賽將不會回歸。據了解，這項傷勢已困擾英格拉姆多時，他在第二節中段一度嘗試回休息室重新包紮並熱身，但顯然無法負荷高強度的季後賽對抗，最終只能作壁上觀。在失去重要進攻支柱後，暴龍下半場勢必得更加仰賴巴恩斯的組織與得分。
半場激戰：暴龍微幅領先騎士儘管英格拉姆早早離場，暴龍在半場結束時仍以74：67取得7分領先。暴龍憑藉著優異的團隊防守與快速反擊暫時壓制住騎士進攻，但在英格拉姆本場報銷的情況下，能否守住下半場騎士的反撲，將是這場關鍵G5的勝負分野。
兩隊衝突一觸即發：哈登與巴恩斯爭球爆火藥味比賽進入第三節時，場上氣氛一度陷入緊繃。在一次爭球過程中，騎士隊主控哈登（James Harden）與暴龍明星前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）發生劇烈的身體接觸，隨後雙方球員迅速圍攏上前，互相喊話對峙，場面一度混亂。雖然裁判及時介入制止，並未讓衝突進一步擴大，但這段「小場面」已顯現出雙方在生死戰中的高度心理壓力和緊繃情緒。
到了末節兩隊火藥味持續升溫，在還剩5分多鐘時，場邊出現暫停，此時哈登遲遲不願意將手中的球交出去，而暴龍隊後衛(RJ Barrett)便試圖想搶走哈登手中的球，兩隊因此又在暴龍板凳席前爆發了本場比賽第二波推擠衝突。
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