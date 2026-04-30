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民進黨立委沈伯洋傳出將競選台北市長，並於本月初拋出台北應和巴黎、紐約、東京等國際大城市舉辦「無限城論壇」的構想，引起熱議，但也引台北市研考會主委殷瑋狠酸，台北市長蔣萬安早就和這些大城市交流過，如果熟悉市政就會知道。對此，台北市議員游淑慧昨（29）日表示，台北其實是很國際化的城市，不然不會能舉辦聽奧、世大運，沈伯洋應多先做功課。另外，聽說沈伯洋找綠委王世堅走訪基層，但綠營里長都超討厭王世堅，找王世堅根本是適得其反。游淑慧昨上《新聞大白話》透露，王世堅說沈伯洋有跟他聯繫，希望安排時間走訪基層，但結果看起來是雙方行程都很忙，沒有約成，游淑慧認為，沈伯洋根本找錯人了，「世堅哥沒辦法帶你走基層！」，因為綠營里長都超討厭王世堅，這是事實，讓世堅哥帶，反而是適得其反！游淑慧直言，大家都知道王世堅是民進黨的良心，但民進黨的支持者是沒有辦法容納民進黨的良心的。王世堅其實狀況尷尬，雖然中間選民很愛他，但是深綠支持者對他是很OOXX的。游淑慧再揭，常常有民進黨大同區的里長跟她「藕斷絲連」，還跟她說，她若再去選，一定會支持她！但她不相信。游淑慧也指，沈伯洋台北市有很多錯誤的意見，以為台北只有一個雙城論壇？其實台北明年還是後年，還要辦一個大的自行車論壇，台北是一個非常國際的都會，不然不會拿到世界設計之都，也不會可以舉辦聽奧、世大運。為什麼在民進黨的小腦袋、小眼睛裡，台北只能跟上海聯繫？台北跟東京、跟美國很多城市是姊妹市，有很密切的往來。如果沈伯洋這些都不知道，建議先多去做功課。