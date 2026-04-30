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NBA季後賽東區首輪進入白熱化，克里夫蘭騎士隊今（30）日回到主場，與多倫多暴龍展開關鍵的「天王山之戰」。騎士隊在當家球星哈登（James Harden）達成季後賽生涯4000分里程碑的領軍下，克服上半場落後的劣勢，趁著暴龍核心英格拉姆（Brandon Ingram）因傷退賽，於末節發動猛烈反撲，終場以125：120逆轉勝出，系列賽取得3：2的聽牌優勢。騎士隊哈登今日展現大將之風，全場轟下23分、9籃板與5助攻。他在本場比賽中正式達成季後賽生涯4000分的驚人里程碑，成 NBA歷史上第12位進入「4000 分俱樂部」的球員，與傳奇前輩們並列。哈登在首節就火力全開，個人獨拿14分，幫助騎士在開局不利的情況下緊咬比分。儘管他在次節遭遇亂流出現多次失誤，但關鍵第四節的穩定罰球與經驗，仍是騎士守住勝果的定海神針。暴龍隊今日雖然在開賽打出極佳的手感，沃爾特（Ja'Kobe Walter）全場飆進6記三分球砍下20分，加上巴恩斯（Scottie Barnes）17分、8籃板、11助攻的準大三元全能發揮，一度建立起12分的領先優勢。然而，暴龍隊核心英格拉姆的傷情成為比賽轉捩點。英格拉姆在次節不慎傷及右腳後跟，僅出賽12分鐘留下1分的紀錄便提前離場。雖然巴雷特（RJ Barrett）下半場挺身而出攻下25分、12籃板，試圖穩住局面，但隨著巴恩斯在末節進攻端熄火，暴龍最終無法抵擋騎士逆轉的兇猛攻勢。除了哈登外，騎士隊前鋒莫布里（Evan Mobley）今日表現同樣亮眼，攻下23分、9籃板並送出3次火鍋；替補出發的施羅德（Dennis Schröder）更是末節的奇兵，連拿5分帶動騎士一波13：0的攻勢徹底反超比分。雖然暴龍在比賽最後一分鐘一度追到僅剩4分差，但莫布里關鍵的籃板球與哈登穩定的罰球徹底斷送北境大軍的翻盤希望。騎士目前以大比分3：2取得聽牌優勢，下一戰將前往多倫多客場，力求在第六戰就終結系列賽。