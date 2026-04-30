我是廣告 請繼續往下閱讀

▲拓荒者代理總教練斯普利特（Tiago Splitter）開季出緊急接任主帥，率隊打出42勝40敗成績進入季後賽，但老闆沒打算加薪留下他。（圖／美聯社／達志影像）

拓荒者今年以42勝40敗相隔5年重返季後賽，雖然首輪敗給馬刺被淘汰，但整季表現步上軌道。但根據NBA資深記者賽德里（Evan Sidery）報導，拓荒者上一次打進季後賽要追溯至2020-21年球季，歷經漫長重建期，前主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）去年爆發博弈風波，球隊被迫緊急換帥，由原助理教練斯普利特臨時接任，結果率隊打出近5年最佳戰績，還打進季後賽，斯普利特諸多戰術與球員配置、養成，均受到各界好評。想不到就在拓荒者逐漸走出低迷之時，卻傳出今年3月接手的新老闆鄧頓（Tom Dundon）沒打算加薪留下斯普利特，還在季後賽期間就公開招募新任主帥，NBA資深記者賽德里透露，實際上，鄧頓在德州靠著汽車貸款發跡、淨資產高達23億美元，近年積極投資運動產業，同時也是NHL卡羅萊納颶風隊老闆，但他一直是近年逐漸在資方中流行的「硬核經營理念（Hardcore Grindset）」推崇者，認為團隊不應有諸多浪費、應專注在為了組織勝利全力拚戰的精神。鄧頓自今年3月集資超過45億美元、從前老闆艾倫（Paul Allen）家族中收購拓荒者之後，就制定許多不同於其他老闆的規定，包含不讓非輪替中的「雙向合約球員」隨隊出征，除了球員與教練之外的工作人員，都不能延後飯店退房時間等等。值得注意的是，鄧頓的作法至今並未招致過多批評，以對待員工福利優渥聞名的獨行俠前老闆庫班（Mark Cuban）就認為，如今NBA價值飛漲，諸多球隊都是集資經營，老闆因而承受更大壓力，要讓一支職業球隊成功，甚至繳豪華稅爭冠，首先要做的是達到損益平衡，此舉等同支持鄧頓作法。另外，NBA總裁蕭華（Adam Silver）也公開表達支持，他認為鄧頓才剛花費45億美元買下球隊，並非是不願花錢的老闆，且節省下來的成本，可以用於更多地方上，這就是一種經營企業的思維方式。「我相信鄧頓其實很清楚自己在做什麼。」