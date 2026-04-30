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克里夫蘭騎士隊在關鍵的第五戰找到了一個令人意想不到的英雄。曾被視為交易「薪資包」的資深後衛施羅德(Dennis Schröder)，在球隊雙核心手感冰冷的絕境下挺身而出，不僅拯救了騎士隊的進攻，更親手將系列賽比分改寫為3：2，幫助騎士奪得聽牌優勢，更洗刷了外界對於總教練艾金森(Kenny Atkinson)調度能力的質疑。回顧騎士在交易大限前與國王隊的交易，當時外界的目光多半集中在潛力側翼凱恩艾利斯(Keon Ellis)身上，而將隨行的施羅德視為配角。加入騎士後的30場例行賽中，施羅德場均僅8.2分，三分球命中率更是慘不忍睹的 29%。到了季後賽前四場，他的表現甚至進一步探底，低下的效率與偏高的失誤率，讓艾金森堅持將他放在第二陣容的決定，一度被當地媒體痛批。不過，第五戰的第四節徹底改寫了劇本。當兩大球星米契爾(Donovan Mitchell)與哈登(James Harden)在決勝節合計5投0中、進攻陷入當機時，施羅德展現了他在聯盟打滾十餘載的比賽智慧。他在末節狂砍11分並送出2次助攻，透過不斷地切入撕裂暴龍防線，利用莫布里(Evan Mobley)與艾倫(Jarrett Allen)在禁區的威懾力，多次上演高難度的打板拋投。施羅德在此役展現出的沉穩與控球節奏，正是騎士隊邁向深遠季後賽之路所極度渴望的「黏著劑」。他不僅在進攻端帶領著新秀泰森(Jaylon Tyson)與莫布里穩住陣腳，防守端更以他著名的「騷擾式防守」持續施壓暴龍後場，成功斷絕了對手的反撲節奏。在雙核心哈登與米契爾體能耗盡、遭到針對性包夾的時刻，施羅德的存在證明了騎士交易大限前的冒險確實具備遠見。施羅德用實際行動證明了他並非薪資填補工具，而是具備高球商、能在季後賽決定勝負的關鍵戰力，此戰擊敗暴龍對於騎士也具有戰略性的指標意義，當角色球員能被激發，並且在關鍵時刻創造機會時，騎士才具備真正爭冠的底氣。