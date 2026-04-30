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立法院長韓國瑜傳出支持8000億軍購，引國民黨副主席季麟連昨（29）日於中常會上，嗆聲開除韓國瑜的黨籍，一旁的黨團總召傅崐萁攔也攔不住，不過黨中央隨後發新聞稿澄清，稱相信韓國瑜是「黃埔子弟的榮耀」。針對此事，藍營台北市議員游淑惠感嘆，韓院長帶領立法院成為大是大非、以民為本的國會，黨中央不應讓國會龍頭或戰力立委動輒面對家法處置，請讓專業回歸委員會，讓民意回歸立法院。韓國瑜昨被嗆之後，發文吐心聲：「老牛自知夕陽晚，沉默無聲自奮蹄」，引來很多藍營立委、議員給予他支持送暖，包括游淑慧就說，韓院長面對黨內的重話與質疑，沒有指責、沒有抱怨，唯有用一句「老牛自知夕陽晚」的自剖，讓人看見了他那份 「甘為牛、自奮蹄」 的真摯。游淑慧認為，韓國瑜這種無愧於國家、無愧於人民的坦蕩，才能真正支撐起基層的期待。關於預算，藍委守護的是人民的荷包。不論是 3800 億+N 或 8000 億的版本，重點在於它們都是有別於民進黨的方案，是去除「私心自用」後的嚴審版本。國民黨的立場從未改變：為民把關、嚴守財政紀律。然而，立法院法案的推動，應該更尊重研究法案、站在民意第一線的立委。游淑慧提到，​回顧她剛從政時、2019年立院表決《同婚專法》之際，當時藍營內部雖也曾出現「誰投同意票，立委就換掉」的巨大壓力，但最後黨中央仍選擇尊重，讓立委面對民意與價值觀，進行獨立投票。當時面對如此重大的社會價值衝突，黨中央尚且能尊重立委立場；現在僅是面對一個軍購特別預算，為什麼不能尊重委員會與韓院長的判斷？游淑慧說，​除了這筆預算，未來民進黨還會提出各種名目的計畫，難道黨部都要一一介入立委的審查權嗎？民意代表必須對民意負責，也必須接受民意的檢驗。若動輒只用「家法」脅迫民代，無異於本末倒置、自毀長城。游淑慧強調，國民黨必須明白，要強大、要勝選，絕非建立在思想的整齊劃一，而是建立在贏得多元民意的支持與信任。我們期待看到的，是韓院長帶領立法院成為大是大非、以民為本的國會；而不是讓國會龍頭或戰力立委動輒面對家法處置、無奈感嘆。​請讓專業回歸委員會，讓民意回歸立法院。