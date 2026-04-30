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台中市議會今(30)日進行都發建設水利業務質詢，議員林德宇指出，目前台中市僅有1輛智慧道路巡檢車，要跑遍全市29個行政區，量能明顯不足。他強力要求建設局應全面導入AI影像辨識技術，取代傳統人工目測，並擴大巡檢規模與頻率，確保大里、霧峰、太平等屯區及全市道路品質。林德宇表示，「燈亮、路平、水溝通」是市民對基礎建設的最基本要求。過去路平維護多仰賴民眾通報、民代陳情或人工巡查，但目測方式往往精準度受限且效率不足。他強調，台北市智慧巡檢已相當普及，台中應加速跟進，讓 AI 技術即時辨識破損與積水路段，達成預防性修繕，而非僅靠傳統人力。對此，建設局長陳大田表示，台中市2025年起推動智慧巡檢，首波應用於 Red Bull Showrun F1賽車展演，其精確數據深獲國外技師肯定，表現甚至優於高速公路。目前 今(115 )年已針對全市 15 公尺以上道路進行巡檢，已有顯著的坑洞抓取與數據成果。林德宇質疑，「一輛車跑全台中」的可行性。養工處長白玨瑛說，目前該巡檢車採設備租賃方式，一週內會輪流巡視各轄區 15 公尺以上道路。林德宇對此仍感擔憂，要求新年度契約應明確擴大規模，建議增加至2到3台車，並以勞務委託方式讓廠商即時提供先進設備。陳大田表示，未來將不以「車輛數」為單一指標，而是以「巡檢範圍」與「頻率需求」為核心目標。他強調，如果一台車跑不到，就增加巡檢車，重點是就是要做到覆蓋全市。力求透過智慧科技，精準守護台中市民的用路安全。