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▲議員張芬郁指出，纜線不僅影響市容，更潛藏火災與淹水隱憂，要求市府跨局處推動清整專案(圖／柳榮俊攝2026.4.30)

台中市路燈嚴禁附掛纜線，卻導致電線桿與交通號誌淪為「纜線重災區」。市議員張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠等人聯合指出，施工單位為了圖方便，將剩餘線材整綑掛於空中，形成一圈又一圈的「空中甜甜圈」。議員批評，這些纜線不僅影響市容，更潛藏火災與淹水隱憂，要求市府跨局處推動清整專案。市議員張芬郁、蕭隆澤指出，現行「台中市道路管理自治條例」第 21 條規定路燈不得附掛纜線，施工單位轉而將線路大量纏繞在電線桿或交通號誌上。這些所謂的「空中甜甜圈」雖然美其名為維修預留的「備用零件」，但實際上經年累月暴露在風雨中，線材早已老化。議員痛批，當真正需要檢修時，根本不知哪一圈才是對應的線路！且纜線材質多為易燃物，大量懸掛於空中已對公共安全構成嚴重威脅。除了空中亂象，張芬郁更揭露，在大里、霧峰等區，若無電桿可掛，線路竟被直接掛入排水溝渠壁面。這不僅攔截溝中異物、阻礙水流，大雨來襲時更成為地方淹水的元兇。張芬郁表示，早在 10 年前她就曾要求市府建立「電纜識別標章」，但如今亂象依舊，要求市府必須拿出鐵腕，推動「天空纜線清整專案」。面對議員質詢，建設局長陳大田回應表示，纜線附掛涉及公共安全，必須嚴格申請管理。他指出，目前建設局管轄範圍內的路燈附掛多已依法處理，但電線桿權責屬於台電。陳大田承諾，雖然電桿非建設局直接管理，但針對「空中甜甜圈」現象，將由養護工程處（養工處）訂定明確的實施準則與注意事項，並透過每月與台電的聯繫會報，要求權責單位落實合法附掛。對於非法或報廢線路，將予以剪除，與相關單位共同解決天空雜亂問題，守護市民安全。