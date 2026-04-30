搶攻五一勞動節連假人潮！7-11不光只是買咖啡、買生活用品的好幫手，「特殊門市」持續導入趣味設備與服務，期望帶動入店消費人流增加。其中「OPEN! FUNLAND」導入夾得到榴槤的夾娃娃機；7-11兩大「Fresh」店型更提供牛排、鮭魚等，新鮮肉品「免費現烤現煎」服務，且指定日期只要滿299元，加1元就能獲得嫩肩牛排或鮭魚切片1份。

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🟡7-11超浮誇服務！「Fresh」店型免費現烤現煎肉品

7-11的升級版複合型門市「Fresh」店型，提供生鮮蔬果、肉品海鮮與多元食材，並且推出「免費代客烤」服務，選購指定新鮮牛排、海鮮即可享專人「免費現烤服務」，無須加價。4月起還增加美威鮭魚與土魠魚等品項可選擇。且4月29日至6月30日止，購買指定生鮮牛排或海鮮商品單件即可加贈10點OPENPOINT。

近期更回應顧客敲碗推出「主廚日」活動，只要在指定日期購買現場煎製牛排，單筆消費滿299元加1元，即可獲得價值百元嫩肩牛排或鮭魚切片一份。目前「免費代客烤」僅限台南康橋、高雄愿橋門市限定，「康橋門市」主廚日5月16日、6月20日；「愿橋門市」主廚日5月9日、6月27日。

▲7-11 Fresh店型「免費代客烤」服務，選購指定新鮮牛排、海鮮即可享專人「免費現烤服務」。（圖／截取自7-11官方影片）
▲7-11 Fresh店型「免費代客烤」服務，選購指定新鮮牛排、海鮮即可享專人「免費現烤服務」。（圖／截取自7-11官方影片）
🟡7-11版兒童樂園！「OPEN! FUNLAND」娃娃機夾得到榴槤

7-11滿足各年齡層顧客娛樂需求，「OPEN! FUNLAND」持續於全台陸續擴點，目前已有13個據點，「OPEN! FUNLAND」皆會配置30台夾娃娃機，自5月1日起更導入榴槤，只要夾取機台內代夾物盒子可至門市兌換一盒五甲木泰國金枕頭榴槤。

除了榴槤外，還有CITY CAFE、思樂冰等7-11自有商品，夾到對應杯子即可至門市兌換現做飲品。

▲7-11「OPEN! FUNLAND」自5月1日起在娃娃機內導入榴槤品項。（圖／7-11提供）
▲7-11「OPEN! FUNLAND」自5月1日起在娃娃機內導入榴槤品項。（圖／7-11提供）
OPEN! FUNLAND門市列表
◾桃漾館門市：桃園市八德區建德路350號
◾樂嘉門市：桃園市蘆竹區長興二段76號
◾龍鳳門市：苗栗縣竹南鎮龍江街19號
◾鉅山門市：苗栗縣後龍鎮下灣寶庄128之5號
◾汶莊門市：臺中市北區中清路一段102號
◾鑫權勝門市：臺中市南屯區五權西路二段882號
◾東興一門市：臺中市北屯區南興一路136號
◾仁發門市：臺南市永康區東橋六街61號
◾清華門市：高雄市三民區義華路92號
◾新後昌門市：高雄市楠梓區後昌路115號
◾建楠門市：高雄市楠梓區建楠路134號

▲7-11集結娃寶機、遊戲卡牌機、娛樂互動設備等的「OPEN! FUNLAND」。（圖／7-11提供）
▲7-11集結娃寶機、遊戲卡牌機、娛樂互動設備等的「OPEN! FUNLAND」。（圖／7-11提供）
🟡7-11超狂服務還有它們！人生四格照、智能果昔機

除了特殊門市外，7-11也持續在觀光景點或交通樞紐的門市設置特色機台，括取得獨家專利的「人生飲料機」、販售趣味商品的「盒玩智FUN機」、可拍攝韓式風格的「人生四格照」拍貼機等，夯遍全台的夾娃娃機台「娃寶機」也已經在全台設置超過千台，深受親子家庭喜愛。

▲7-11引進全新拍貼機台，24小時皆可拍攝當紅的「人生四格照」。（圖／7-11提供）
▲7-11引進全新拍貼機台，24小時皆可拍攝當紅的「人生四格照」。（圖／7-11提供）
另外，目前已有19家門市導入「智能果昔機」，持續擴大服務中。這台機器透過專利破壁技術，加上標準化與自動化流程，只要約90秒就能做出一杯風味穩定、品質一致的果昔。

目前提供4種口味，包括莓果香蕉、芒果鳳梨、草莓紅芭樂、綠果昔（每杯79元）。全程使用100%新鮮水果製成果泥與冷凍果丁，僅少量添加蔗糖，主打天然風味。另外也有熱飲「鮮玉米濃湯」（每杯55元），同樣約90秒即可完成，口感接近現煮濃湯。

▲7-11目前已有19家門市導入「智能果昔機」，持續擴大服務中。（圖／7-11提供）
▲7-11目前已有19家門市導入「智能果昔機」，持續擴大服務中。（圖／7-11提供）
萊爾富引進CU爆紅甜點！「杜拜可可Q餅」免出國就吃得到

萊爾富於全台門市引進多款日本與韓國人氣商品，宣布開賣韓國爆紅的「杜拜可可Q餅」（抹茶/開心果口味），即起至5月26日前，單件優惠售價99元，2件169元。抹茶風味入口可感受到濃郁茶香層層堆疊，不甜膩，深受抹茶控喜愛；開心果風味融合堅果香氣，搭配濃醇滑順的內餡與Q彈糯米皮，口感層次豐富。

還有日本「北川甜甜圈系列」推出巧克力波堤、蜂蜜奶油酥脆甜甜圈與巧克力懷舊甜甜圈三種口味，主打鬆軟有嚼勁、香甜酥脆與濕潤紮實不同口感，單件55元、2件優惠99元，免出國就能享受異國美食。

▲萊爾富宣布開賣韓國爆紅的「杜拜可可Q餅」，單件優惠售價99元，2件169元。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富宣布開賣韓國爆紅的「杜拜可可Q餅」，單件優惠售價99元，2件169元。（圖／萊爾富提供） 
▲萊爾富引進日本「北川甜甜圈系列」，有巧克力波堤、蜂蜜奶油酥脆甜甜圈與巧克力懷舊甜甜圈三種口味。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富引進日本「北川甜甜圈系列」，有巧克力波堤、蜂蜜奶油酥脆甜甜圈與巧克力懷舊甜甜圈三種口味。（圖／萊爾富提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...