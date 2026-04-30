搶攻五一勞動節連假人潮！7-11不光只是買咖啡、買生活用品的好幫手，「特殊門市」持續導入趣味設備與服務，期望帶動入店消費人流增加。其中「OPEN! FUNLAND」導入夾得到榴槤的夾娃娃機；7-11兩大「Fresh」店型更提供牛排、鮭魚等，新鮮肉品「免費現烤現煎」服務，且指定日期只要滿299元，加1元就能獲得嫩肩牛排或鮭魚切片1份。
🟡7-11超浮誇服務！「Fresh」店型免費現烤現煎肉品
7-11的升級版複合型門市「Fresh」店型，提供生鮮蔬果、
肉品海鮮與多元食材，並且推出「免費代客烤」 服務，選購指定新鮮牛排、 海鮮即可享專人「免費現烤服務」，無須加價。4月起還增加美威鮭 魚與土魠魚等品項可選擇。且4月29日至6月30 日止，購買指定生鮮牛排或海鮮商品單件即可加贈10點OPENP OINT。
近期更回應顧客敲碗推出「主廚日」活動，只要在指定日期購買現場煎製牛排，單筆消費滿299元加1元，
即可獲得價值百元嫩肩牛排或鮭魚切片一份。目前「免費代客烤」僅限台南康橋、高雄愿橋門市限定，「康橋門市」主廚日5月16日、 6月20日；「愿橋門市」主廚日5月9日、6月27日。
🟡7-11版兒童樂園！「OPEN! FUNLAND」娃娃機夾得到榴槤
7-11滿足各年齡層顧客娛樂需求，「OPEN! FUNLAND」持續於全台陸續擴點，目前已有13個據點，「OPEN! FUNLAND」皆會配置30台夾娃娃機，自5月1
日起更導入榴槤，只要夾取機台內代夾物盒子可至門市兌換一盒五甲木泰 國金枕頭榴槤。
除了榴槤外，還有CITY CAFE、思樂冰等7-11自有商品，
夾到對應杯子即可至門市兌換現做飲品。
OPEN! FUNLAND門市列表
◾桃漾館門市：桃園市八德區建德路350號
◾樂嘉門市：桃園市蘆竹區長興二段76號
◾龍鳳門市：苗栗縣竹南鎮龍江街19號
◾鉅山門市：苗栗縣後龍鎮下灣寶庄128之5號
◾汶莊門市：臺中市北區中清路一段102號
◾鑫權勝門市：臺中市南屯區五權西路二段882號
◾東興一門市：臺中市北屯區南興一路136號
◾仁發門市：臺南市永康區東橋六街61號
◾清華門市：高雄市三民區義華路92號
◾新後昌門市：高雄市楠梓區後昌路115號
◾建楠門市：高雄市楠梓區建楠路134號
🟡7-11超狂服務還有它們！人生四格照、智能果昔機
除了特殊門市外，7-11也持續在觀光景點或交通樞紐的門市設置特色機台，括取得獨家專利的「人生飲料機」、販售趣味商品的「盒玩智FU
N機」、可拍攝韓式風格的「人生四格照」拍貼機等，夯遍全台的夾娃娃機台 「娃寶機」也已經在全台設置超過千台，深受親子家庭喜愛。
另外，目前已有19家門市導入「智能果昔機」，持續擴大服務中。這台機器透過專利破壁技術，加上標準化與自動化流程，只要約90秒就能做出一杯風味穩定、品質一致的果昔。
目前提供4種口味，包括莓果香蕉、芒果鳳梨、草莓紅芭樂、綠果昔（每杯79元）。全程使用100%新鮮水果製成果泥與冷凍果丁，僅少量添加蔗糖，主打天然風味。另外也有熱飲「鮮玉米濃湯」（每杯55元），同樣約90秒即可完成，口感接近現煮濃湯。
萊爾富引進CU爆紅甜點！「杜拜可可Q餅」免出國就吃得到
萊爾富於全台門市引進多款日本與韓國人氣商品，宣布開賣韓國爆紅的「杜拜可可Q餅」（抹茶/開心果口味），即起至5月26日前，單件優惠售價99元，2件169元。抹茶風味入口可感受到濃郁茶香層層堆疊，不甜膩，深受抹茶控喜愛；開心果風味融合堅果香氣，搭配濃醇滑順的內餡與Q彈糯米皮，口感層次豐富。
還有日本「北川甜甜圈系列」推出巧克力波堤、蜂蜜奶油酥脆甜甜圈與巧克力懷舊甜甜圈三種口味，主打鬆軟有嚼勁、香甜酥脆與濕潤紮實不同口感，單件55元、2件優惠99元，免出國就能享受異國美食。
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7-11的升級版複合型門市「Fresh」店型，提供生鮮蔬果、
近期更回應顧客敲碗推出「主廚日」活動，只要在指定日期購買現場煎製牛排，單筆消費滿299元加1元，
7-11滿足各年齡層顧客娛樂需求，「OPEN! FUNLAND」持續於全台陸續擴點，目前已有13個據點，「OPEN! FUNLAND」皆會配置30台夾娃娃機，自5月1
除了榴槤外，還有CITY CAFE、思樂冰等7-11自有商品，
◾桃漾館門市：桃園市八德區建德路350號
◾樂嘉門市：桃園市蘆竹區長興二段76號
◾龍鳳門市：苗栗縣竹南鎮龍江街19號
◾鉅山門市：苗栗縣後龍鎮下灣寶庄128之5號
◾汶莊門市：臺中市北區中清路一段102號
◾鑫權勝門市：臺中市南屯區五權西路二段882號
◾東興一門市：臺中市北屯區南興一路136號
◾仁發門市：臺南市永康區東橋六街61號
◾清華門市：高雄市三民區義華路92號
◾新後昌門市：高雄市楠梓區後昌路115號
◾建楠門市：高雄市楠梓區建楠路134號
除了特殊門市外，7-11也持續在觀光景點或交通樞紐的門市設置特色機台，括取得獨家專利的「人生飲料機」、販售趣味商品的「盒玩智FU
目前提供4種口味，包括莓果香蕉、芒果鳳梨、草莓紅芭樂、綠果昔（每杯79元）。全程使用100%新鮮水果製成果泥與冷凍果丁，僅少量添加蔗糖，主打天然風味。另外也有熱飲「鮮玉米濃湯」（每杯55元），同樣約90秒即可完成，口感接近現煮濃湯。
萊爾富於全台門市引進多款日本與韓國人氣商品，宣布開賣韓國爆紅的「杜拜可可Q餅」（抹茶/開心果口味），即起至5月26日前，單件優惠售價99元，2件169元。抹茶風味入口可感受到濃郁茶香層層堆疊，不甜膩，深受抹茶控喜愛；開心果風味融合堅果香氣，搭配濃醇滑順的內餡與Q彈糯米皮，口感層次豐富。
還有日本「北川甜甜圈系列」推出巧克力波堤、蜂蜜奶油酥脆甜甜圈與巧克力懷舊甜甜圈三種口味，主打鬆軟有嚼勁、香甜酥脆與濕潤紮實不同口感，單件55元、2件優惠99元，免出國就能享受異國美食。