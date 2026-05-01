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▲紐約尼克隊今（1）日在季後賽首輪第六戰（G6）客場出戰亞特蘭大老鷹隊，上半場結束竟以83：36領先老鷹隊高達47分。（圖／美聯社／達志影像）

▲尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）與老鷹後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）在第二節發生嚴重肢體衝突，雙雙遭裁判驅逐出場。（圖／美聯社／達志影像）

紐約尼克隊今（1）日前往亞特蘭大客場進行與老鷹隊的系列賽第六戰。賽前以3：2聽牌的尼克展現驚人宰制力，開賽便發動猛烈攻勢，一度領先達驚人的61分，最終以140：89血洗老鷹。尼克最終以大比分4：2淘汰對手，成為東區首支晉級準決賽的球隊，同時此戰也改寫了多項NBA季後賽歷史難堪的紀錄。力求關門晉級的尼克隊，首節就展現勢在必行的決心，單節打出40：15的震撼教育。次節尼克攻勢不減，再度轟下43分，半場結束以83：36領先。根據官方數據統計，尼克半場領先47分，打破由騎士隊（2017 年）與溜馬隊（2025 年）共同保持的41分紀錄，寫下NBA季後賽半場歷史最大分差。老鷹隊在上半場完全處於夢遊狀態，全隊出現多達14次失誤。即便「鷹王」強森（Jalen Johnson）全場交出21分、8籃板、6助攻的表現，但在尼克的猛烈進攻面前，顯得獨木難支。雖然分差巨大，但場上火藥味絲毫不減。第二節時，老鷹後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）與尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）在籃下卡位時發生嚴重推擠，羅賓森情緒異常激動，多次試圖衝向對方。裁判在回看錄影後，直接將兩人雙雙驅逐出場，成為這場屠殺賽事中的火爆插曲。即便主力中鋒離場，尼克仍由三巨頭掌控全局。唐斯（Karl-Anthony Towns）展現全能身手，僅出賽28分鐘便攻下12分、11籃板、10助攻的大三元，這也是他本輪系列賽第二次大三元，追平約基奇（Nikola Jokic）並列聯盟第一。下半場比賽早早進入垃圾時間，尼克一度擴大分差至 61 分，再次刷新季後賽最大領先紀錄。除了唐斯的全面表現，阿努諾比（OG Anunoby）展現高效進攻，三分球4投全中飆下全隊最高29分；布里吉斯（Mikal Bridges）貢獻24分，主將布倫森（Jalen Brunson）則輕鬆交出17分、8助攻。老鷹隊本季在加入麥科勒姆（C.J. McCollum）後曾展現競爭力，但今日在主場生死戰卻以崩盤作收，創下隊史最恥辱一頁。尼克在連贏三場完成逆轉後，目前士氣正值巔峰，準備迎接次輪的挑戰。