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知名連鎖火鍋品牌築間老闆林楷傑近日遭網友翻出先前的政治言論，引發輿論風波，更是有人直指林楷傑「是小草」。林楷傑4月30日親上火線秀出捐款明細並強調，「我從未參與過任何政治活動，未來也永遠不會參與任何政治活動」。有網友近日問，「一位難求到年虧3.28億，台灣人為什麼不吃築間？」，不少網友回覆「本來每兩三個月帶家人、約朋友到築間聚餐一次，知道是信仰柯文哲的之後就沒再去過了，以後也不會再去了」、「草店，不會去」、「得知小草老闆，就極力拒吃」。更有網友翻出林楷傑2019年時，批評前總統蔡英文「沒看過這麼想把國家推向戰爭的領導人」，直指蔡政府總是操作意識形態的議題，建議將焦點放在民生及經濟議題，引發熱議。對此，林楷傑30日秀出自己的捐款明細直言，「直至今天，我終於明白，我為什麼被說是草了」，網傳「捐款支持民眾黨的林楷傑」只是重名，並非他本人，自己都是針對基隆地方服務居多，且藍綠不分，公開資訊中身分證及匯款方式都清清楚楚的。林楷傑感嘆，有時候大家都愛台灣這片土地，只是每個人用不同的方式詮釋，這是民主的一環，也是台灣值得驕傲的言論自由。他強調，從未參與過任何政治活動，未來也永遠不會參與任何政治活動。「真只想做好我最熱衷的餐飲工作，盼有心人本著台灣最美麗的風景是人情味，做好人、存善心、有善意！」