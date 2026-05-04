連假後開工遇全台有雨，最需要提神咖啡！7-11表示，今（27）日限定大杯燕麥拿鐵2杯99元、中杯精品燕麥拿鐵2杯120元，5.5折逼近半價且可寄杯，「LINE禮物」也有7-11咖啡買1送1電子票券；全家APP開搶雪糕、紅茶買一送一優惠券；星巴克買一送一uniopen卡友開工爽喝，85度C今（4）日限定大杯咖啡系列第2杯30元，例如大杯拿鐵原價100元，多30元再1杯，省錢咖啡優惠一次看。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限5月4日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品燕麥拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍APP｜4月28日至5月7日
◾特大杯濃萃美式買51送51，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯厚乳拿鐵51杯2400元，5.5折（原價85元、特價47元）
◾特大杯濃萃拿鐵51杯2200元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾中杯精品拿鐵／中杯精品馥列白51杯2800元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾黑糖粉粿蕎麥／黃金蕎麥奶茶51杯2100元，5.5折（原價75元、特價41元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶51杯1400元，6.1折（原價45元、特價27元）
📍APP｜5月1日至5月5日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾黑糖粉粿蕎麥茶買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜5月4日至5月8日
◾小美輕優蘋果優格紅茶雪糕買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾纖米脆脆玉米濃湯風味買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾御茶園和紅茶買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾蜜桃颶風蛋糕買1送1，5折（原價45元、特價元23）限5月4日
📍門市｜5月1日至5月5日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡星巴克
星巴克買一送一uniopen卡友獨享！5月4日周一當天限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上，同品項第2杯免費，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜4月29日至5月26日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
📍APP｜4月29日至5月31日
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡美廉社
📍APP｜4月29日至5月26日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡85度C
85度C在5月4日周一舉辦「咖啡分享日」，大杯咖啡系列第2杯30元，大杯美式原價75元、平均每杯53元；大杯拿鐵原價100元、平均每杯65元。鉑金咖啡同步參與，中杯加25元、大杯加35元即可升級。
🟡全聯福利中心
全聯「分批取」至5月7日前，兌領咖啡自帶杯子現折8元，若以精品美式6杯144元來換算，等於平均單杯最低美式16元，相當於是3折價。
📍分批取｜4月10日至5月7日
◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍APP｜限5月4日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品燕麥拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾特大杯濃萃美式買51送51，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯厚乳拿鐵51杯2400元，5.5折（原價85元、特價47元）
◾特大杯濃萃拿鐵51杯2200元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾中杯精品拿鐵／中杯精品馥列白51杯2800元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾黑糖粉粿蕎麥／黃金蕎麥奶茶51杯2100元，5.5折（原價75元、特價41元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶51杯1400元，6.1折（原價45元、特價27元）
📍APP｜5月1日至5月5日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾黑糖粉粿蕎麥茶買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
📍APP優惠趣｜5月4日至5月8日
◾小美輕優蘋果優格紅茶雪糕買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾纖米脆脆玉米濃湯風味買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾御茶園和紅茶買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾蜜桃颶風蛋糕買1送1，5折（原價45元、特價元23）限5月4日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡星巴克
星巴克買一送一uniopen卡友獨享！5月4日周一當天限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上，同品項第2杯免費，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜4月29日至5月26日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
📍APP｜4月29日至5月31日
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡美廉社
📍APP｜4月29日至5月26日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
85度C在5月4日周一舉辦「咖啡分享日」，大杯咖啡系列第2杯30元，大杯美式原價75元、平均每杯53元；大杯拿鐵原價100元、平均每杯65元。鉑金咖啡同步參與，中杯加25元、大杯加35元即可升級。
🟡全聯福利中心
全聯「分批取」至5月7日前，兌領咖啡自帶杯子現折8元，若以精品美式6杯144元來換算，等於平均單杯最低美式16元，相當於是3折價。
📍分批取｜4月10日至5月7日
◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）