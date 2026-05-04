2026年NPB日本職棒持續熱戰，福岡軟銀鷹今（8）日主場交手埼玉西武獅，推派徐若熙相隔17天後再度於一軍先發，交手此前曾對戰過的埼玉西武獅。徐若熙生涯第2戰就曾對上西武獅，該戰主投7局僅失1分，對決林安可3打數被敲出1安打，無奈打線熄火苦吞賽季首敗。《NOWnews》將為您不斷更新本場賽況，讓您第一時間掌握徐若熙先發表現。

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5/4徐若熙先發逐局狀況更新

一局上：

5/4徐若熙VS林安可逐打席對戰全紀錄

第一打席：

福岡軟銀鷹先發陣容

第一棒：
第二棒：
第三棒：
第四棒：
第五棒：
第六棒：
第七棒：
第八棒：
第九棒：
先發投手：徐若熙

埼玉西武獅先發陣容

第一棒：
第二棒：
第三棒：
第四棒：
第五棒：
第六棒：
第七棒：
第八棒：
第九棒：
先發投手：菅井信也

5/4徐若熙先發轉播連結

有線電視：DAZN
線上串流：DAZNMyVideo

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。