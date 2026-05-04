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2026年NPB日本職棒持續熱戰，福岡軟銀鷹今（8）日主場交手埼玉西武獅，推派徐若熙相隔17天後再度於一軍先發，交手此前曾對戰過的埼玉西武獅。徐若熙生涯第2戰就曾對上西武獅，該戰主投7局僅失1分，對決林安可3打數被敲出1安打，無奈打線熄火苦吞賽季首敗。《NOWnews》將為您不斷更新本場賽況，讓您第一時間掌握徐若熙先發表現。一局上：第一打席：第一棒：第二棒：第三棒：第四棒：第五棒：第六棒：第七棒：第八棒：第九棒：先發投手：徐若熙第一棒：第二棒：第三棒：第四棒：第五棒：第六棒：第七棒：第八棒：第九棒：先發投手：菅井信也