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總統賴清德上週末上演外交突圍，採取「抵達後才公布」的保密模式順利訪問友邦史瓦帝尼，成功突破中國的航權打壓。賴清德此行不僅見證兩國簽署關務互助協定，更鞏固雙邊邦誼。根據《法新社》引述機場消息人士指出，賴清德搭乘國王專機離境，於台北時間4日晚間7點左右從史國機場起飛。根據航班追蹤網站「Flightradar 24」資訊，這架載有總統的專機（A340）晚間7點從恩史瓦帝三世國際機場起飛後，為了航程安全與保密，刻意將機號、註冊號及目的地資訊設為隱藏狀態，該飛機在短暫飛越莫三比克與南非上空後即進入印度洋，外界雖然能透過定位觀測位置，但無法查閱飛機所有權人與具體身分。回顧此次出訪，原定行程計畫在4月22日啟程，卻因塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等三個印度洋島國，無預警取消飛航許可，導致出訪一度卡關延後。但我方改採低調搭乘專機，雖然晚了幾天成行，但也順利抵達史瓦帝尼，象徵我國成功完成一次高難度的元首外交行動。