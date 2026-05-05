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薪水才剛入帳不久，叮叮叮的扣款訊息隨即響起。對受薪上班族阿維（化名）而言，每個月總是如此循環。雖然房租、餐費、生活雜費、電信費等支出費用高昂，他仍努力維持將20%的收入存入儲蓄帳戶，希望以穩健的方式累積資產。經年累月下來，他發現帳戶數字雖然逐漸增加，但實際購買力卻沒有提升，才讓他驚覺是不是應該嘗試用更有效率的方式，讓資產發揮成長潛力。在各式金融服務百花齊放的時代，從證券投資、基金配置到高利活存規劃，往往分散在不同的平台與服務中，民眾常需在多個管道蒐集資訊，再自行交叉比對，相對耗時耗力，理財頻次也可能因此無法提升。對多數投資人而言，若能以一站式平台彙整，要進行有效率的資金管理也變得容易，阿維也開始意識到這點，而他發現國泰世華CUBE App能夠滿足他所需。國泰世華CUBE App提供個人化投資理財功能，包含證券開戶、證券定期定額服務、基金理財、智能投資理財等，一站式的整合服務以簡單清楚的欄位呈現。對阿維而言，他只需透過通勤、午休、上廁所等零碎時間，便能總覽當前績效表現、市場狀態，甚至進行投資理財決策，更即時掌握資產狀況。除此之外，CUBE App新推出的對話式功能搜尋，也能夠幫助他更快找到功能頁面。例如匯出數位存摺、提高信用卡永久額度、領取優惠券、設定登入/交易安全功能、找到卡片安全鎖等，不單理財需求被滿足，生活上、安全上的瑣事也都被照顧到。其實，理財不只開源更要節流，掌握開銷狀況更是關鍵，平時阿維主要透過國泰世華卡綁定行動支付消費，每個月帳單出來時，均可點開消費分析檢視錢都花到哪裡去，了解支出結構。只要選擇日期區間便能快速瀏覽分類、完整明細，並且摘要日期區間內的最高消費日以及最高額的單筆消費，他也因此慢慢能深度掌握自身消費習慣。當投資理財與生活消費都能透過一個App就搞定，長久以往，能更精準掌控資金流向，實現高效管理。※本文係由國泰世華銀行邀約謹慎理財 信用無價投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書證券服務由國泰綜合證券提供，CUBE App由國泰世華銀行建置