2026年NBA季後賽分區準決賽於今（5）日展開2場激戰。東區方面，紐約尼克在麥迪遜廣場花園展現恐怖的進攻火力，以39分之差痛宰費城76人；西區則上演灰狼馬刺大戰，儘管馬刺新星文班亞馬（Victor Wembanyama）寫下史詩級的火鍋紀錄，但灰狼靠著一哥愛德華茲（Anthony Edwards）的驚奇復出，最終以2分之差險勝馬刺，奪下開門紅。
🟡本文重點摘要
📍2026年NBA季後賽次輪賽況：紐約尼克（3） VS 費城76人（7）：尼克1：0屠殺費城
📍2026年NBA季後賽次輪賽況：聖安東尼奧馬刺（3） VS 明尼蘇達灰狼（6）：灰狼1：0領先灰狼
📍2026年NBA季後賽賽制
📍2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
📍NBA 2026季後賽首輪5/6賽事預告
布朗森開無雙 尼克39分屠殺費城
🏀紐約尼克（3） VS 費城76人（7）：尼克1：0屠殺費城
東區次輪首戰，紐約尼克當家球星布朗森上半場徹底進入「暴走模式」，14投10中高效砍下27分，帶領球隊半場就轟下74分。進入下半場後，尼克火力不減，布朗森全場繳出35分，搭配唐斯（Karl-Anthony Towns）在攻防兩端有效壓制76人核心恩比德（Joel Embiid），尼克最終以137：98輕鬆擊潰76人，系列賽取得1：0領先。
除了布朗森外，尼克隊的整體發揮相當均衡，阿奴諾比（OG Anunoby）與布里吉斯（Mikal Bridges）皆有穩定貢獻。反觀76人，雖然剛上演逆轉塞爾提克的奇蹟，但此役手感全失，恩比德全場11投僅3中得到14分，防守端也無法限制尼克在內外線開火。在主場強勢拿下開門紅後，尼克展現出季中錦標賽奪冠的架勢，雙方休兵一天後繼續於紐約進行第二戰。
文班亞馬12火鍋寫神蹟 仍不敵「蟻人」復出神話
🏀聖安東尼奧馬刺（3） VS 明尼蘇達灰狼（6）：灰狼1：0領先灰狼
西區戰場方面，馬刺與灰狼的對決則打得異常膠著。馬刺「外星人」文班亞馬此役化身禁區終結者，全場狂賞12記阻攻打破NBA季後賽單場紀錄，還繳出11分、15籃板與12阻攻的另類大三元。然而，這場歷史性的表演仍無法救主，原因在於灰狼王牌愛德華茲奇蹟復出，原本預計缺陣的他意外披掛上陣，全場貢獻18分為球隊注入強心針，率領灰狼以104：102險勝馬刺。
這場比賽不僅是紀錄之戰，也是兩代法國長人的對決。文班亞馬雖有恐怖火鍋數據，但進攻端受制於老大哥戈貝爾（Rudy Gobert）的經驗干擾，全場17投僅5中。兩隊激戰至讀秒階段，馬刺尚帕尼（Julian Champagnie）在倒數8秒獲得三分線外空檔機會，可惜未能命中絕殺。最終灰狼靠著蘭德爾（Julius Randle）砍下21分以及穩定的團隊輸出，成功在客場搶下關鍵首勝。
2026年NBA季後賽戰火全面引爆 賽制解析與參賽列強名單總整理
2026年NBA季後賽正打得如火如荼，各路強權為了最高榮譽歐布萊恩金盃展開激烈廝殺。為了讓球迷能更快速掌握賽況，本報特別整理今年度季後賽的賽制規則，以及目前已知的東西區參賽勁旅與首輪戰況。
季後賽賽制解析 7戰4勝制考驗球隊底蘊
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
2026年NBA季後賽次輪對戰組合
📍東區
📍西區
NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA 2026季後賽首輪5/6賽事預告
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📍2026年NBA季後賽次輪賽況：紐約尼克（3） VS 費城76人（7）：尼克1：0屠殺費城
📍2026年NBA季後賽次輪賽況：聖安東尼奧馬刺（3） VS 明尼蘇達灰狼（6）：灰狼1：0領先灰狼
📍2026年NBA季後賽賽制
📍2026年NBA季後賽首輪對戰組合
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布朗森開無雙 尼克39分屠殺費城
🏀紐約尼克（3） VS 費城76人（7）：尼克1：0屠殺費城
東區次輪首戰，紐約尼克當家球星布朗森上半場徹底進入「暴走模式」，14投10中高效砍下27分，帶領球隊半場就轟下74分。進入下半場後，尼克火力不減，布朗森全場繳出35分，搭配唐斯（Karl-Anthony Towns）在攻防兩端有效壓制76人核心恩比德（Joel Embiid），尼克最終以137：98輕鬆擊潰76人，系列賽取得1：0領先。
除了布朗森外，尼克隊的整體發揮相當均衡，阿奴諾比（OG Anunoby）與布里吉斯（Mikal Bridges）皆有穩定貢獻。反觀76人，雖然剛上演逆轉塞爾提克的奇蹟，但此役手感全失，恩比德全場11投僅3中得到14分，防守端也無法限制尼克在內外線開火。在主場強勢拿下開門紅後，尼克展現出季中錦標賽奪冠的架勢，雙方休兵一天後繼續於紐約進行第二戰。
🏀聖安東尼奧馬刺（3） VS 明尼蘇達灰狼（6）：灰狼1：0領先灰狼
西區戰場方面，馬刺與灰狼的對決則打得異常膠著。馬刺「外星人」文班亞馬此役化身禁區終結者，全場狂賞12記阻攻打破NBA季後賽單場紀錄，還繳出11分、15籃板與12阻攻的另類大三元。然而，這場歷史性的表演仍無法救主，原因在於灰狼王牌愛德華茲奇蹟復出，原本預計缺陣的他意外披掛上陣，全場貢獻18分為球隊注入強心針，率領灰狼以104：102險勝馬刺。
這場比賽不僅是紀錄之戰，也是兩代法國長人的對決。文班亞馬雖有恐怖火鍋數據，但進攻端受制於老大哥戈貝爾（Rudy Gobert）的經驗干擾，全場17投僅5中。兩隊激戰至讀秒階段，馬刺尚帕尼（Julian Champagnie）在倒數8秒獲得三分線外空檔機會，可惜未能命中絕殺。最終灰狼靠著蘭德爾（Julius Randle）砍下21分以及穩定的團隊輸出，成功在客場搶下關鍵首勝。
2026年NBA季後賽正打得如火如荼，各路強權為了最高榮譽歐布萊恩金盃展開激烈廝殺。為了讓球迷能更快速掌握賽況，本報特別整理今年度季後賽的賽制規則，以及目前已知的東西區參賽勁旅與首輪戰況。
季後賽賽制解析 7戰4勝制考驗球隊底蘊
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
📍東區
|排名
|主場球隊(高種子)
|排名
|客場球隊(低種子)
|第1種子
|底特律活塞(Pistons)
|第4種子
|克里夫蘭騎士(Cavaliers)
|第3種子
|紐約尼克(Knicks)
|第7種子
|費城76人(76ers)
|排名
|主場球隊(高種子)
|排名
|客場球隊(低種子)
|第1種子
|奧克拉荷馬雷霆(Thunder)
|第4種子
|洛杉磯湖人(Lakers)
|第2種子
|聖安東尼奧馬刺(Spurs)
|第6種子
|明尼蘇達灰狼(Timberwolves)
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA 2026季後賽首輪5/6賽事預告
|
對戰組合
|
比賽時間
|
活塞
|
@ 騎士
|7:00 AM
|湖人
|@ 雷霆
|
8:30AM
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