梓梓為福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長兼總監，擁有32E完美水滴型雙峰的她，有「台灣第一美胸」、「真人版娜美」美譽。梓梓日前突然發文透露「最近狀況不太好」，助理也證實她的身心狀態需要調整，已經10天沒更新粉專的梓梓，今（5）日分享穿真理褲騎YouBike的照片，讓掛心她的粉絲放心不少。
梓梓穿真理褲騎YouBik 消失10天近況曝光
今天下午，梓梓在IG和臉書放上生活近照，可見她戴鴨舌帽，穿水藍色緊身短T搭配真理褲，在YouBike上擺拍，除了前凸後翹的身形，兩條白嫩美腿也讓人捨不得移開視線，梓梓對著鏡頭比出勝利手勢，氣色看起來相當不錯。
梓梓寫下：「10天沒發文了！忙炸的五月，除了認真工作，該玩該運動該休息，把自己過好！」貼文發布3小時，按讚數破1.5萬，好友和粉絲紛紛表示：「要照顧好自己哦」、「我只希望你好好生活愛自己」、「好好休息，週末球場見」、「活在當下享受生活」、「這個顏值跟身材比例也太好了吧」、「請問妳有任何缺點嗎？我看不見！」
梓梓發黑圖、負面文字 認了最近狀況不好
上個月底，梓梓在IG限時動態發出全黑圖，上頭寫下文字，開頭就是跟大家道歉，她說自己知道TPBL「年度啦啦隊」與「年度人氣啦啦隊員」獎項票選活動正在進行，投票狀況很踴躍，也知道還有季後賽和許多工作計畫，很多人都會標記限動要她轉發，「我都沒有讀、沒有轉發也沒有回覆，因為我最近的狀況其實不太好...」
梓梓表示：「我希望之後的工作我還是可以好好的見到大家，所以可能需要一點時間調整我自己，請不要覺得我是故意不轉發（限動）和不回覆（訊息）...」並說如果有重要事情可以聯絡她的助理或隊友陳梓民（小雞），由於沒有說明細節，讓粉絲相當憂心。
對此，《NOWNEWS今日新聞》傳訊息給梓梓助理，關於梓梓的近況，對方回應：「謝謝關心，梓梓最近只是有點身心狀態需要調整，目前都在好好休息中也會持續安排工作。等狀態調整好會再跟大家見面，謝謝大家的體諒與關心。」
梓梓 董梓甯IG
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今天下午，梓梓在IG和臉書放上生活近照，可見她戴鴨舌帽，穿水藍色緊身短T搭配真理褲，在YouBike上擺拍，除了前凸後翹的身形，兩條白嫩美腿也讓人捨不得移開視線，梓梓對著鏡頭比出勝利手勢，氣色看起來相當不錯。
梓梓寫下：「10天沒發文了！忙炸的五月，除了認真工作，該玩該運動該休息，把自己過好！」貼文發布3小時，按讚數破1.5萬，好友和粉絲紛紛表示：「要照顧好自己哦」、「我只希望你好好生活愛自己」、「好好休息，週末球場見」、「活在當下享受生活」、「這個顏值跟身材比例也太好了吧」、「請問妳有任何缺點嗎？我看不見！」
上個月底，梓梓在IG限時動態發出全黑圖，上頭寫下文字，開頭就是跟大家道歉，她說自己知道TPBL「年度啦啦隊」與「年度人氣啦啦隊員」獎項票選活動正在進行，投票狀況很踴躍，也知道還有季後賽和許多工作計畫，很多人都會標記限動要她轉發，「我都沒有讀、沒有轉發也沒有回覆，因為我最近的狀況其實不太好...」
梓梓表示：「我希望之後的工作我還是可以好好的見到大家，所以可能需要一點時間調整我自己，請不要覺得我是故意不轉發（限動）和不回覆（訊息）...」並說如果有重要事情可以聯絡她的助理或隊友陳梓民（小雞），由於沒有說明細節，讓粉絲相當憂心。
對此，《NOWNEWS今日新聞》傳訊息給梓梓助理，關於梓梓的近況，對方回應：「謝謝關心，梓梓最近只是有點身心狀態需要調整，目前都在好好休息中也會持續安排工作。等狀態調整好會再跟大家見面，謝謝大家的體諒與關心。」
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