NBA季後賽次輪賽事今（6）日全面點燃戰火。西區方面，奧克拉荷馬雷霆展現衛冕軍霸氣，讓寫下歷史紀錄的詹姆斯（LeBron James）淪為「悲劇英雄」，湖人終場就以90：108吞敗。東區賽場則由龍頭底特律活塞坐鎮主場，頂住騎士老將哈登（James Harden）里程碑之夜的反撲壓力，以111：101拔得頭籌。
🟡本文重點摘要
📍2026年NBA季後賽次輪賽況：洛杉磯湖人（4） VS 奧克拉荷馬雷霆（1）：雷霆1：0領先湖人
📍2026年NBA季後賽次輪賽況：克里夫蘭騎士（4） VS 底特律活塞（1）：活塞1：0領先湖人
📍2026年NBA季後賽賽制
📍2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
📍NBA 2026季後賽首輪5/7賽事預告
詹皇神蹟難救主！范德比爾特傷退、湖人遭雷霆血洗18分
洛杉磯湖人（4） VS 奧克拉荷馬雷霆（1）：雷霆1：0領先湖人
41歲的詹姆斯此役再度打出不老傳奇的身手，單場17投12中高效率砍下27分，並寫下生涯第75次「季後賽首節得分上雙」的史上第一紀錄，但紫金軍團今日依舊愁雲慘霧。主力防守大鎖范德比爾特（Jarred Vanderbilt）在比賽中因右手小指完全脫臼驚悚傷退，加上明星後衛里夫斯（Austin Reaves）全場16投僅3中的低迷表現，讓湖人戰力嚴重失衡。
雷霆隊則由霍姆格倫（Chet Holmgren）制霸禁區，即便「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）得分受限，仍有奇兵米切爾（Ajay Mitchell）跳出分擔火力。加上雷霆在下半場祭出窒息式防守，僅讓湖人拿到32分，終場以18分差距大勝，本季對戰湖人已取得5勝0敗的絕對優勢。
哈登季後賽得分超越帕克 活塞狀元康寧漢關鍵時刻「鎖定勝局」
克里夫蘭騎士（4） VS 底特律活塞（1）：活塞1：0領先湖人
東區次輪首戰，騎士球星哈登寫下個人歷史新頁，生涯季後賽得分正式超越傳奇控衛帕克（Tony Parker），升至歷史第11位。然而，騎士隊此役開局顯得疲憊不堪，首節一度落後多達18分，儘管末節靠著斯特魯斯（Max Strus）的三分彈與莫布里（Evan Mobley）的發揮追平比分，仍難擋活塞的團隊火力。
活塞狀元康寧漢（Cade Cunningham）在決勝時刻接管比賽，全場攻下23分並精準串聯攻勢。在雙方平手之際，活塞打出一波6：0殺死比賽，終場以10分之差守住主場，並終結了季後賽對戰騎士12連敗的難堪紀錄。
2026年NBA季後賽戰火全面引爆 賽制解析與參賽列強名單總整理
2026年NBA季後賽正打得如火如荼，各路強權為了最高榮譽歐布萊恩金盃展開激烈廝殺。為了讓球迷能更快速掌握賽況，本報特別整理今年度季後賽的賽制規則，以及目前已知的東西區參賽勁旅與首輪戰況。
季後賽賽制解析 7戰4勝制考驗球隊底蘊
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
2026年NBA季後賽次輪對戰組合
📍東區
📍西區
NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA 2026季後賽首輪5/7賽事預告
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📍2026年NBA季後賽次輪賽況：洛杉磯湖人（4） VS 奧克拉荷馬雷霆（1）：雷霆1：0領先湖人
📍2026年NBA季後賽次輪賽況：克里夫蘭騎士（4） VS 底特律活塞（1）：活塞1：0領先湖人
📍2026年NBA季後賽賽制
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詹皇神蹟難救主！范德比爾特傷退、湖人遭雷霆血洗18分
洛杉磯湖人（4） VS 奧克拉荷馬雷霆（1）：雷霆1：0領先湖人
41歲的詹姆斯此役再度打出不老傳奇的身手，單場17投12中高效率砍下27分，並寫下生涯第75次「季後賽首節得分上雙」的史上第一紀錄，但紫金軍團今日依舊愁雲慘霧。主力防守大鎖范德比爾特（Jarred Vanderbilt）在比賽中因右手小指完全脫臼驚悚傷退，加上明星後衛里夫斯（Austin Reaves）全場16投僅3中的低迷表現，讓湖人戰力嚴重失衡。
雷霆隊則由霍姆格倫（Chet Holmgren）制霸禁區，即便「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）得分受限，仍有奇兵米切爾（Ajay Mitchell）跳出分擔火力。加上雷霆在下半場祭出窒息式防守，僅讓湖人拿到32分，終場以18分差距大勝，本季對戰湖人已取得5勝0敗的絕對優勢。
克里夫蘭騎士（4） VS 底特律活塞（1）：活塞1：0領先湖人
東區次輪首戰，騎士球星哈登寫下個人歷史新頁，生涯季後賽得分正式超越傳奇控衛帕克（Tony Parker），升至歷史第11位。然而，騎士隊此役開局顯得疲憊不堪，首節一度落後多達18分，儘管末節靠著斯特魯斯（Max Strus）的三分彈與莫布里（Evan Mobley）的發揮追平比分，仍難擋活塞的團隊火力。
活塞狀元康寧漢（Cade Cunningham）在決勝時刻接管比賽，全場攻下23分並精準串聯攻勢。在雙方平手之際，活塞打出一波6：0殺死比賽，終場以10分之差守住主場，並終結了季後賽對戰騎士12連敗的難堪紀錄。
2026年NBA季後賽戰火全面引爆 賽制解析與參賽列強名單總整理
2026年NBA季後賽正打得如火如荼，各路強權為了最高榮譽歐布萊恩金盃展開激烈廝殺。為了讓球迷能更快速掌握賽況，本報特別整理今年度季後賽的賽制規則，以及目前已知的東西區參賽勁旅與首輪戰況。
季後賽賽制解析 7戰4勝制考驗球隊底蘊
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
2026年NBA季後賽次輪對戰組合
📍東區
|排名
|主場球隊(高種子)
|排名
|客場球隊(低種子)
|第1種子
|底特律活塞(Pistons)
|第4種子
|克里夫蘭騎士(Cavaliers)
|第3種子
|紐約尼克(Knicks)
|第7種子
|費城76人(76ers)
|排名
|主場球隊(高種子)
|排名
|客場球隊(低種子)
|第1種子
|奧克拉荷馬雷霆(Thunder)
|第4種子
|洛杉磯湖人(Lakers)
|第2種子
|聖安東尼奧馬刺(Spurs)
|第6種子
|明尼蘇達灰狼(Timberwolves)
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA 2026季後賽首輪5/7賽事預告
|
對戰組合
|
比賽時間
|
76人
|
@ 尼克
|7:00 AM
|灰狼
|@ 馬刺
|
9:30 AM
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