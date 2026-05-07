我是廣告 請繼續往下閱讀

第一重｜新會員入會禮：成功開通帳戶即贈專屬優惠，每月2次指定車次標準車廂對號座88折優惠。

第二重｜新會員首搭加贈：新會員開通當月起3個月內，首搭即贈100點，開通當月起連續3個月均有搭乘者，最高加贈600點（等值120元）。

第三重｜好友推薦贈點：分享專屬推薦碼，成功揪好友加入會員，雙方皆可獲得50點；每成功揪3人加贈「標準車廂對號座5折乘車優惠券」1張，最高贈2張。（新舊會員適用）

第四重｜平日搭乘加碼10%：即日起至5/31止，平日（週一至四）搭乘，享點數10%限時加碼送。（新舊會員適用）

第五重｜驚喜加碼抽餐券：透過飯店聯票合作飯店官網訂房並加購平日（週一至四）高鐵車票，除同享點數加碼10%外，還可參加星級飯店餐券抽獎。（新舊會員適用）

高鐵推出TGo會員優惠，即日起至5月底前，新會員只要完成註冊並於指定平日搭乘高鐵，即可一次擁有5重專屬好禮！包括「新會員入會禮」、「新會員首搭加贈」、「好友推薦贈點」、「平日搭乘加碼10%」，以及「加碼抽星級餐券」。已經是高鐵TGo會員的同樣有優惠，為響應「世界公共運輸日」活動，凡TGo會員於5月間平日（週一至週四）搭乘高鐵，除原有點數外，再享加碼贈送10%點數。此外，還有「好友推薦贈點」及「飯店聯票加碼抽星級餐券」等多項會員專屬活動。新會員5月限定「五重好禮」：